'Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık'
İçişleri Bakanı Soylu: Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık
|02 Ocak 2020 11:45
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