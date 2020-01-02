Dicle Elektrik, sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
|02 Ocak 2020 11:34
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Irak sınırındaki Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında Andaç taburuna bağlı Kureyşin askeri üs bölgesine elektrik sağlayan enerji nakil hattının koptuğu belirlendi.
Askeri araçların yardımıyla kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yaklaşık 2 bin metre rakımlı üs bölgesine ulaşan Dicle Elektrik ekibi, kopan hattı yenileyerek askeri birliğe elektrik enerjisi sağladı.
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