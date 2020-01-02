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Hastanede Haluk Levent'i dinleyen Arda'nın annesi: Oğlum ilk kez gözlerini açtı

Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent yeni yıla girerken minik hayranlarını sevindirdi. Sanatçı Haluk Levent, Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü'nde tedavi gören iki hayranı Arda Erdoğan (14) ve Hüseyin Semih Yılmaz'a (15) özel yılbaşı konseri verdi
 02 Ocak 2020 12:04
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Hastanede Haluk Levent'i dinleyen Arda'nın annesi: Oğlum ilk kez gözlerini açtı

20 Aralık'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye yatırılan Arda ile 17 Aralık'ta beyninde tümör çıkan ve başarılı bir operasyon geçiren Hüseyin Semih'e büyük moral olan ziyaret tüm Türkiye'nin yüreğini ısıttı.

Bir yakınını ziyarete giden ünlü sanatçının hastanede olduğunu duyan Arda, teyzesi Sevil Çakır'a onu görmek istediğini söyledi. Sevil Çakır, Haluk Levent'e giderek, "İki küçük çocuk aynı anda odada yatıyor. Ziyaretiniz onlara iyi gelir" demesi üzerine sanatçı, gitarıyla birlikte Arda ve Hüseyin Semih'in odasına girdi. İki çocuğun bir anda gözlerinin içi gülmeye başladı.

Çocuklar, "Çok mutluyuz. Bizim için büyük sürpriz oldu" diye konuştular. Haluk Levent de buluşmayı Twitter'dan "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" sözleriyle duyurdu. Paylaşım 150 binden fazla beğeni ve retweet aldı. Her iki çocuğun annesi de SABAH'a konuştu.

Arda'nın tek çocuğu olduğunu belirten Sema Kalaycı, "Oğlum beyin kanaması geçirdi. Operasyondan dolayı gözlerini açamıyordu. Ziyaretinden sonra dün sabah ilk kez gözlerini kendisi açtı. Kendisi sıkı bir Beşiktaş taraftarı. Oğluma büyük sürpiz oldu. Bize ve diğer hastalara bir bayram yaşattı" diye konuştu.

Beyninde tümör çıkan Hüseyin Semih'in annesi Şerife Yılmaz ise, "Hastanede herkes bizimle ilgileniyor. Haluk Levent'in ziyareti ise bize yılbaşı ikramiyesi oldu. Bu hassasiyeti gösterip, zor günlerimizde yanımızda olan sanatçımıza çok teşekkür ederiz. diye konuştu.

Erhan Öztürk
Sabah
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