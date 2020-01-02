Hastanede Haluk Levent'i dinleyen Arda'nın annesi: Oğlum ilk kez gözlerini açtı
|02 Ocak 2020 12:04
|Yazdır
20 Aralık'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye yatırılan Arda ile 17 Aralık'ta beyninde tümör çıkan ve başarılı bir operasyon geçiren Hüseyin Semih'e büyük moral olan ziyaret tüm Türkiye'nin yüreğini ısıttı.
Bir yakınını ziyarete giden ünlü sanatçının hastanede olduğunu duyan Arda, teyzesi Sevil Çakır'a onu görmek istediğini söyledi. Sevil Çakır, Haluk Levent'e giderek, "İki küçük çocuk aynı anda odada yatıyor. Ziyaretiniz onlara iyi gelir" demesi üzerine sanatçı, gitarıyla birlikte Arda ve Hüseyin Semih'in odasına girdi. İki çocuğun bir anda gözlerinin içi gülmeye başladı.
Çocuklar, "Çok mutluyuz. Bizim için büyük sürpriz oldu" diye konuştular. Haluk Levent de buluşmayı Twitter'dan "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" sözleriyle duyurdu. Paylaşım 150 binden fazla beğeni ve retweet aldı. Her iki çocuğun annesi de SABAH'a konuştu.
Arda'nın tek çocuğu olduğunu belirten Sema Kalaycı, "Oğlum beyin kanaması geçirdi. Operasyondan dolayı gözlerini açamıyordu. Ziyaretinden sonra dün sabah ilk kez gözlerini kendisi açtı. Kendisi sıkı bir Beşiktaş taraftarı. Oğluma büyük sürpiz oldu. Bize ve diğer hastalara bir bayram yaşattı" diye konuştu.
Beyninde tümör çıkan Hüseyin Semih'in annesi Şerife Yılmaz ise, "Hastanede herkes bizimle ilgileniyor. Haluk Levent'in ziyareti ise bize yılbaşı ikramiyesi oldu. Bu hassasiyeti gösterip, zor günlerimizde yanımızda olan sanatçımıza çok teşekkür ederiz. diye konuştu.
Erhan Öztürk
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van ve Bitlis'te 61 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
02 Ocak 2020 11:20
|Gümüşhane'de kar yağışı sonrası 41 köy yolu ulaşıma kapandı
02 Ocak 2020 10:47
|Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı bekleniyor
02 Ocak 2020 10:24
|İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor
02 Ocak 2020 10:13
|Bu hafta 7 film vizyona girecek
02 Ocak 2020 09:46
|Zekanın yarısı genetik
02 Ocak 2020 07:31
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haritalı
02 Ocak 2020 06:30
|Öğrencilerden Vali'ye mesaj yağmuru
02 Ocak 2020 05:06
|Genç kızın çikolata talebine belediye cevap verdi
01 Ocak 2020 23:44
|Alkollü araç kullanırken yakalandı, olayı gülerek anlattı
01 Ocak 2020 23:32