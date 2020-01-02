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Erdoğan'dan 'belediye başkanları'na çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye başkanlarından bir ricam var. Şehirleşmede inşaatların inşasında ve ihyasında bütün mesele sizin kaleminizin ucunda. Buradan taviz verilmemeli. Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz dedi
 02 Ocak 2020 11:47
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Erdoğan'dan 'belediye başkanları'na çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama maalesef şu an bir site kültürü ülkemizde egemen olmaya başladı'' dedi.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin keşfiyle insanlık tarihi değişti. Bu keşif tarie ışık tutacak nitelikte. Şehir ile insan ilişkisinin derinliğini anlatan Göbeklitepe'nin ülkemiz sınırlarında olması gurur verici.

Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama ne yazık ki ülkemizde site kültürü anlayışı egemen olmaya başladı. Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.

Büyük bir nüfusu küçük bir alanda güvenli bir şekilde yaşatmak sanıldığı kadar kolay değildir. Şehir ne kadar büyükse güvenlik sorunları da o kadar fazladır. Artık şehirlerin güvenliği sadece kolluk güçleriyle sağlayacak durumda değiliz. Yeni fikirler geliştirilmeli. Ülkemizde de şehirlerimize zarar veren kaos dalgaları sokak eylemleri yaşanmıştır.

Belediye başkanlarından bir ricam var. Şehirleşmede inşaatların inşasında ve ihyasında bütün mesele sizin kaleminizin ucunda. Buradan taviz verilmemeli. Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz.

Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Yatay mimariyle kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz. Şehirleşmenin ne olduğunu da dünyaya göstermiş oluruz. Bu adımı atmazsak çok geç kalmış oluruz. Kibrit kutuları gibi yapılmış binalarla bir yere varamayız.

"DAHA BÜYÜK SORUNLAR BEKLİYOR"

Fransa'da yaşananları görüyorsunuz. Paris'in sokaklarının ne hale geldiğini görüyorsunuz. Açık ve net söylüyorum inanın bunlar iyi günleri. Bunları daha çok büyük musibetler bekliyor. Niye? Güvenlik sorununu tehdit eden ne kadar uyuşturucu olayı varsa bütün bunların baronları bizdeki terör örgütleriyle beraber çalışıyorlar. Ülkemizde her gün olan olaylardan sadece biri batı ülkesinde olduğunda demokrasiden hemen taviz veriyorlar.

İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken aynı eylem Paris'te, Londra'da olunca sesiniz çıkmazsa kimse samimiyetinize inanmaz. Terörizme karşı her türlü önlemi almak devletlerin sorumluluğu ama bu konuda ilkeli davranmak da bir o kadar önemli.

ARAP LİGİ'NE TEPKİ

İdlib'den 250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Karşılıklı tedbirler almaya çalışıyoruz. Arap Ligi'nde utanmadan bize karşı karar alıyorlar. Bizim ülkemize kabul ettiğimiz mültecilerin çoğu kahir ekseriyetiyle Arap.Türkiye gönül zenginliğiyle Batı değil bazı Arap ülkelerine de ders vermiştir. Bazı ülkelerin dertleri başka.
Memurlar.Net
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