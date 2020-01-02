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'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kabine değişikliği beklentisinin AK Parti kongre sonrasına kaldığını, 2021'in ikinci yarısından itibaren ise erken seçim beklentisinin çok olduğunu yazdı
 02 Ocak 2020 11:59
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'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'

Erken seçim ve kabine değişikliği beklentisi tartışmaları yine gündemde. İddialara ilişkin kulis haber Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'u kaybeden iktidar partisinde yenilenme adına harekete geçen Erdoğan'ın kabine değişikliğine gideceği konuşuluyordu. Ancak olmadı. Peki olacak mı?

Merak edilen konuya ilişkin Selvi, bugünkü yazısında "AK Parti kongre sürecine girdiği için parti yönetimindeki ve kabinedeki değişiklik beklentisi kongre sonrasına ertelendi." diye yanıt verdi.

Erken seçim tartışmalarına değinen Selvi, muhalefetin 2021'in ikinci yarısından itibaren bir erken seçimi muhtemel gördüğünü belirterek yazısına şöyle devam etti:

2021'in ikinci yarısında erken seçim beklentisi var

"İktidar 2020'de seçime gitmez ama 2021'in ortasından itibaren her an seçim olabilir düşüncesindeler. Seçimlerin 2023'e kalmayacağı konusunda kesin bir inanç içindeler. 2021'in Haziran ya da Temmuz'unda, olmazsa 2022'de seçimin kaçınılmaz olduğu görüşündeler.

Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının işlerine odaklanması, 2021 yılıyla birlikte bunun vatandaşa yansıması konusundaki ısrarının altında da bu yatıyor. CHP Lideri erken ya da zamanında bir seçimde belediye başkanlarının aday olmasına pek sıcak bakmıyor, onların ilk dönem başarılı olup ikinci dönemde de seçimi kazanarak hizmet etmeleri görüşünde.

Bir de yeni kurulan partiler var. Davutoğlu ve Babacan partilerinin de ne olacağının tam olarak anlaşılabilmesi için 2020'de erken seçim olmaz deniliyor.

Ankara'da siyaset "saatleri ayarlama enstitüsü" gibi erken seçime endeksli olduğu için ilk günden kulisleri paylaşmak istedim. 2020'de erken seçim yok. 2021'in ikinci yarısından itibaren erken seçim beklentisi ise çok..."

AK Parti kongre süreci

AK Parti 7. Büyük Kongre takvimine göre 26 Nisan 2020'ye kadar 970 ilçe kongresi tamamlanacak. 1 Haziran 2020'de başlayacak il kongreleri 27 Eylül 2020'ye kadar bitirilecek. Büyük kongrenin planlandığı gibi 2021 yılında yapılması bekleniyor.
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