Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak
|02 Ocak 2020 12:10
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Memurların alacağı enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark belli olacak.
Memurlara 2019 yılının ikinci yarısı için yüzde 5 oranında zam verildi. Ancak enflasyon rakamlarında aylık TÜFE değişimlerinin toplamı verilen zammı aşıyorsa, aşan kısım maaşa fark olarak yansıtılıyor.
5 AY İÇİN YÜZDE 0.71 FARK
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ilişkin aylık enflasyon hesaplandığında ortaya çıkan rakam 5 ay için yüzde 5.59 oldu. Yılın kalan 6 ayı için verilen yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
Aralık ayına ilişkin olarak da enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Piyasada beklenen Aralık ayına ilişkin enflasyon ise yüzde 0.49 seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu şekilde gerçekleşmesi durumunda yüzde 1 civarında enflasyon farkının maaşlara yansıması bekleniyor.Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
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