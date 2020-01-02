Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak

SEMİNER DÖNEMİNDE, HİZMETİÇİ EĞİTİM KURSUNDA DA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENE, HANGİ ÜCRET ÖDENİR? Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden meslekle ilgili çalışma (seminer) döneminde; hizmetiçi eğitim kursunda ders vermekle görevlendirilenlere, bu kapsamda fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders ücreti ödenmesi gerektiği gibi, meslekle ilgili (seminer) çalışmalarını da yapmış sayılarak buna ilişkin ek ders ücretlerinin de ayrıca ödenir.