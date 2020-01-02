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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 02 Ocak 2020 12:16
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,95405,9550
Avro6,68206,6830
Sterlin7,85507,8940
ANKARA
ABD Doları5,92505,9850
Avro6,63006,7000
Sterlin7,76107,9410
Anadolu Ajansı
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