Aydın'da 'sıfır işgaliye' denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı
|02 Ocak 2020 12:15
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Aydın'ın Efeler ilçesinde "sıfır işgaliye" uygulaması kapsamında zabıta ile esnaf arasında çıkan tartışmada 3 esnaf gözaltına alındı.
Efeler Belediyesi ekipleri, Yağcılariçi bölgesinde dükkan önünde tezgah açan esnafa yönelik denetim yaptı.
Polisin güvenlik tedbiri aldığı denetimde, zabıta ile esnaf arasında çıkan tartışma dolayısıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Yağcılariçi'ne gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 ay önce tüm esnafı, 1 Ocak'tan itibaren hiçbir şekilde sokak işgali yapılmasına izin vermeyecekleri yönünde uyardıklarını belirtti.
Zabıtanın görevini yaptığını ifade eden Atay, "Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Bu sokak halkın, halk kullanacak. Esnafımız da para kazanacak, ama esnafın hakkı dükkanın içerisi. Bu dükkanların dışarısı halkın ortak kullanım alanıdır. Halkın ortak kullanım alanını kimsenin gasbetmesine Efeler ilçesinde izin vermeyeceğim. Söz verdim, gereğini yapıyorum." dedi.
Denetimlerin aşırı olduğunu ve kendilerini zor durumda bıraktığını öne süren esnaf ise belediyeye tepkilerini dile getirdi.
"Esnaf zaten kıt kanaat geçiniyor. CHP'nin olduğu her yer böyle sıkıntı. Didim'de de Kuşadası'nda da hep böyle sıkıntı." diyen ayakkabıcı Halil Vandemir, CHP'ye oy verdiği için pişman olduğunu kaydetti.
Dönerci Serdar Öncer, "Kesinlikle provakasyon yapmıyoruz ama iş yerimizi de açamıyoruz. Çünkü bizim içeride yerimiz yok, dükkan küçük. Bize yılbaşından 1 hafta önce bildirildi. Ya dükkanı kapatacağız ya da başka iş yapacağız." dedi.
Perdeci Selami Kahraman ise uygulamayı desteklediğini ifade etti.
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