1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB: Camilere destek kesilmedi

Camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği iddialarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yalanlama geldi. Açıklamada, çalışmaların 257 kişilik ekip tarafından yürütüldüğü bilgisi verildi.
 02 Ocak 2020 12:18
Yazdır
İBB: Camilere destek kesilmedi

Sosyal medya üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), temizliğinden sorumlu olduğu tarihi camilerden desteğini çektiği iddiaları yayıldı. Söz konusu iddialara yanıt, İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.

Camilerin bakımının daha bütüncül bir şekilde ele alınacağını belirten Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

-İBB'nin bazı camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği iddiaları doğru değildir. Geçtiğimiz yıllarda yürütülen; Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin (39 adet) temizliğiyle sınırlı uygulama Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca farklı bir anlayışla yeniden ele alınmıştır.

-Tarihi öneme haiz camiler, tarihi türbe, hazire, çeşmeler önleyici koruma kapsamında genel temizliği, basit bakım ve onarımları bütüncül şekilde yürütülecektir. Tarihi ve turistik öneme haiz camilerin temizliği de restorasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

-Bu yeni çalışmayla eserlerimizin sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yaşatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel görev yapacaktır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jandarma Emniyet'in dorone'nu düşürdü
02 Ocak 2020 12:32		 ALO 174 Gıda Hattı'na 65 bin başvuru
02 Ocak 2020 12:27
Strateji Bütçe Başkanlığından, harcama genelgesi
02 Ocak 2020 11:33		 Mobilya'da KDV yüzde 8'e düşürüldü
02 Ocak 2020 11:24
Bir saatlik avukatlık danışma ücreti 450 lira oldu
02 Ocak 2020 10:36		 Diyanet, 2020 sınav takvimini yayımladı
02 Ocak 2020 10:26
Resmi ilan tarifesi belli oldu
02 Ocak 2020 09:31		 Kadınlara özel dokunulmazlık
02 Ocak 2020 07:40
Noterde güvenli ödeme dönemi
02 Ocak 2020 07:20		 Yüksek yargıda seçim yılı
02 Ocak 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:36 - İYİ Parti'nin 'Libya Tezkeresi' kararı belli oldu12:35 - Yeni yılda pasaportsuz gidilebilen yerler tercih edildi12:34 - Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı.12:32 - Jandarma Emniyet'in dorone'nu düşürdü12:27 - ALO 174 Gıda Hattı'na 65 bin başvuru12:20 - Artvin Çoruh Üniversitesi kişiye özel ilanı düzeltti!12:18 - İBB: Camilere destek kesilmedi12:16 - Gün ortası döviz fiyatları12:15 - Aydın'da 'sıfır işgaliye' denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı12:15 - Evladını teröre kurban veren milletvekili annenin yüreğindeki yangın sönmedi
12:14 - Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı12:10 - Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak12:04 - Hastanede Haluk Levent'i dinleyen Arda'nın annesi: Oğlum ilk kez gözlerini açtı11:59 - 'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'11:57 - Nissan eski CEO'sunun kaçışıyla ilgili 7 gözaltı11:49 - Hayvancılık ve bitkisel üretimde, ufukta bir gelişme var mı?11:47 - Erdoğan'dan 'belediye başkanları'na çağrı11:46 - CHP'nin başkan adayı, Şehir Hatları'na atandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
FETÖ'nün Çukurambar'daki gizli istihbarat üssü
Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta hesap açtı, paylaşımda bulundu
Hukuka aykırı elde edilen delil disiplin soruşturmasını nasıl etkiler?
Noterde güvenli ödeme dönemi
Mobilya'da KDV yüzde 8'e düşürüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
legolas 1
ulaşgkc 1
yılbaşında genç akrabalarla takılmak 2
yılbaşı 2
visal 1
mesafeli davranmak 3
erkeklerin iç dünyaları 3
işte türkiye'nin otomobili 2
Jean Baptiste Grenouille 2
abdülhak hamit tarhan 1
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dumlupınar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Cumhuriyet Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bülent Ecevit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bingöl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam