İBB: Camilere destek kesilmedi
|02 Ocak 2020 12:18
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Sosyal medya üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), temizliğinden sorumlu olduğu tarihi camilerden desteğini çektiği iddiaları yayıldı. Söz konusu iddialara yanıt, İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.
Camilerin bakımının daha bütüncül bir şekilde ele alınacağını belirten Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:
-İBB'nin bazı camilerin bakım ve temizliğinden çekildiği iddiaları doğru değildir. Geçtiğimiz yıllarda yürütülen; Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin (39 adet) temizliğiyle sınırlı uygulama Kültür Varlıkları Daire Başkanlığınca farklı bir anlayışla yeniden ele alınmıştır.
-Tarihi öneme haiz camiler, tarihi türbe, hazire, çeşmeler önleyici koruma kapsamında genel temizliği, basit bakım ve onarımları bütüncül şekilde yürütülecektir. Tarihi ve turistik öneme haiz camilerin temizliği de restorasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.
-Bu yeni çalışmayla eserlerimizin sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yaşatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel görev yapacaktır.
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