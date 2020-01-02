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Jandarma, Emniyet'in drone'nu düşürdü

Jandarma, polisin güvenlik amacıyla yılbaşı gecesi Taksim Meydanı üzerinde uçurduğu drone'u vurdu. Jandarma görevlileri, "Uçuş hakkında bize bilgi verilmemişti. Tehdit olarak algıladığımız için düşürdük" dedi
 02 Ocak 2020 12:32
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Jandarma, Emniyet'in drone'nu düşürdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Taksim Meydanı'nda uçurduğu drone, jandarma ekiplerince tehlikeli görülerek dronesavar silahıyla düşürüldü.

NTV'nin aktardığı habere göre, geçtiğimiz yıl kurulan ve ilk defa bu yılbaşında görev alan İnsansız Hava Aracı Bürosu'nda (İHA Büro) görevli polisler, Taksim Meydanı'nı gece boyunca havadan gözetledi.

Polise destek için Taksim'de bulunan Jandarma'nın drone ile yapılacak olası saldırılara karşı kurduğu dronesavar silahlı timleri de görevdeydi.

Yeni yıla dakikalar kala polisin uçurduğu ve değeri yaklaşık 10 bin TL olan drone'lardan biri duvara çarparak yere çakıldı. Polislerin yanına gelen Jandarma personeli,

"Uçuş hakkında bize bilgi verilmemişti. Tehdit olarak algıladığımız için düşürdük"

dedi
NTV
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