Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı
|02 Ocak 2020 12:34
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İyi Parti lideri Meral Akşener, Libya tezkeresiyle ilgili açıklama yaptı.
Akşener, "Türkiye'nin, 2 bin kilometre ötede bir ülkede, iki gücün arasında arabuluculuk yapması doğrudur. Ancak muharip asker gönderilmesini doğru bulmadık. Hayır oyu vereceğiz" dedi.
Türkiye, Akdeniz'deki menfaatleri doğrultusunda, Birlemiş Milletlerin tanımış olduğu Ulusal Mutabakat Hükümetine destek olmak için, Libya'ya muharip güç gönderme kararı almıştı.
Şuan için Ak Parti, MHP, Saadet Partisi Libya tezkeresine destek verirken, CHP, İyi Parti ve HDP ise tezkereye Hayır oyu verecek.
Libya'da, Birleşmiş Milletlerin resmi olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetinin düşmesi durumunda, Türkiye ile Libya arasında imzalanmış olan kıta sahanlığı anlaşması tehlikeye girecek. Libya ile Türkiye arasındaki anlaşma, Kıbrıs'ta İsrail, Franca, Yunanistan ve Mısır tarafından bulunacak doğalgaz ve petrolün Akdeniz üzerinden Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya taşınmasını, Türkiye ve Libya'nın onayına bağlı hale getiriyor.
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