1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOGG'dan yerli otomobil sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile ilişkin olarak ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik açıklamada bulundu
 02 Ocak 2020 12:43
Yazdır
TOGG'dan yerli otomobil sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile ilişkin olarak ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ön siparişlere ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, yerli otomobile ilişkin olarak beğenilerin yurt içi ve yurt dışından yoğun şekilde geldiği belirtilirken, üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin de titizlikle ilerlediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
28 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'nin Otomobili' hem ekonomiye hem sağlığa dost
01 Ocak 2020 20:50		 'Türkiye'nin Otomobili' vatandaşla buluşacak
01 Ocak 2020 17:23
Yerli otomobil için talep toplanacak... İşte verilecek peşinat
31 Aralık 2019 16:08		 Araç muayene ücretlerine zam
31 Aralık 2019 09:50
Devrim otomobillerinin destekçisi: Daha da güzellerini yapacağız
31 Aralık 2019 08:01		 İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek
30 Aralık 2019 20:57
TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor
30 Aralık 2019 17:30		 TOGG'un otomobili, rakipleriyle karşılaştırıldı
30 Aralık 2019 16:40
Kış lastiğine yoğun llgi
29 Aralık 2019 19:57		 Yerli arabanın bataryası kaç liraya dolacak?
29 Aralık 2019 16:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - TMSF'den 'Nissan Ceo'suna özel jet' iddialarına yalanlama14:57 - Belediye Başkanı kreş için kendi evini yıktırdı14:51 - Yenikapı-Hacıosman metrosu, cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek14:49 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 122'nci gününde14:42 - Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık14:33 - Saadet Partisi'nde Libya çatlağı: Cihangir İslam katılmıyor14:23 - Türkiye'nin en büyüğü ihaleye çıkıyor14:15 - Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davasında karar yarın14:07 - Kendini müdür yapan başkan, mezarlık üstüne kafeterya yapıyor14:05 - MEB, il ya da ilç emri yapıp yapmayacağını baştan açıklamalı!
14:01 - Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı13:59 - Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı13:57 - Meclis'te 'Libya tezkeresi' tartışması13:55 - Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cüye talimat: Bayıl, bayılma numarası yap13:51 - Meteorolojiden kar yağışı uyarısı13:46 - '200-250 bin mülteci, sınırımıza doğru hareket halinde'13:41 - Sezen Aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı13:40 - Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
TOGG'dan yerli otomobil sipariş açıklaması
Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak
'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'
Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı
FETÖ'nün Çukurambar'daki gizli istihbarat üssü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işte türkiye'nin otomobili 1
cahit sıtkı tarancı 1
ankara havaları 3
yılbaşında genç akrabalarla takılmak 2
legolas 1
şiir 1
kakule 3
osmanlı 4
mehmet akif ersoy 1
erkeklerin iç dünyaları 3
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Fırat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dumlupınar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Cumhuriyet Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bülent Ecevit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bingöl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam