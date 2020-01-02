MEB'in yaptığı sınavlar, ISO 9001 ve ISO 27001 kalite güvencesinde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve sahip olduğu bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini garanti altına alan uluslararası bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olmak için 2019 Ocak ayında çalışmalara başladı.

Geçen yıl altyapıya önemli yatırım yapan Bakanlık, tüm süreçlerini ISO 9001 ve ISO 27001 için yeniden yapılandırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından başvuru yapıldı.

MEB, yapılan dış değerlendirmeden başarıyla geçti. Böylece MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci, öğretmen ve çalışanlarına yönelik düzenlediği, diğer kamu kurum ve kuruşlarına yaptığı, yılda yaklaşık 15 milyon adayın katıldığı sınavlara yönelik uluslararası kalite standardını tescilleyen iki önemli belgeyi almaya hak kazandı.

- "Süreç başarı ile tamamlandı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir yıllık yoğun çalışma ile ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerini alan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ekibini kabul etti.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve daire başkanlarının katıldığı toplantıdaki konuşmasında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmasının, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 2019'da tamamlamak istedikleri hedeflerden biri olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi'ne başvuru için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Selçuk, "Gerekli yatırımlarımızı da yaptık. Süreç başarı ile tamamlandı ve genel müdürlüğümüz 2019 yılı sonunda iki belgeyi de aldı. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerimizde artık hem Kalite Yönetim Sistemi aktif olarak kullanılacak hem de bilginin güvenliği ve bütünlüğü sağlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, sürece büyük emek veren Mahmut Özer'e ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün tüm çalışanlarına teşekkür etti.

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi neden gerekli?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalışanların tatminini, kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, hizmetlerden memnuniyetin artmasını, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği sağlamayı hedefliyor.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ise bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven verecek şekilde yeterli güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış uluslararası bir standart olarak, kurumsal yapıyı, güvenlik politikalarını, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları, uygulamaları, süreçleri ve prosedürleri içeriyor.

Uzmanlar, bilgi güvenliğinde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olmak üzere üç temel parametrenin öne çıktığını belirtti. Bu parametrelerden gizlilik, bilginin yalnızca erişim hakkı tanınmış kişiler tarafından ulaşılabilir olmasını; bütünlük, işletme yöntemlerinin ve bilgi varlıklarının bütünlük ve doğruluğunun temin edilmesini, son parametre olan erişilebilirlik de yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgiye her an erişebileceklerini garanti altına alıyor. Bu sayede bilginin geniş tehdit ve tehlike alanlarından korunarak sürekliliği sağlanıyor.