Mobilya sektörü KDV indirimden memnun
|02 Ocak 2020 13:12
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İzmir'deki mobilya sektörünün temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesini memnuniyetle karşıladı.
İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir KDV indirimi beklentisi içerisinde olduklarını ifade etti.
Beklentilerini de gerekli mercilere ilettiklerini ve sonucunu da aldıklarını belirten Özkoparan, "Özellikle kış döneminde mobilya satışlarında bir miktar düşüş oluyordu. KDV indirimiyle sektörde yaklaşık yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz. Odamıza üyelerden teşekkür telefonları gelmeye başladı." dedi.
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle ise 21 Aralık'ta İstanbul'da, ilgili bakanlık ve sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantı yaptıklarını anımsattı.
Bu toplantıya Bakan Albayrak'ın yardımcılarının da katıldığına işaret eden Gürle, "Bu toplantının gündemi KDV'nin düşürülmesiydi. Bu toplantı 3 saat sürdü ve 2 saat KDV'nin indirilmesi konuşuldu. Bu indirim sektörü kayıt altına alma anlamında güzel bir hamle oldu. Kalıcı olması gerektiğini düşünüyorum. KDV indirimi sektöre mutlaka hareket getirecektir." diye konuştu.
Gürle, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.
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