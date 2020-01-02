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MEB, il ya da ilç emri yapıp yapmayacağını baştan açıklamalı!

MEB'in Özür Grubunda İl İlçe Emri Çıkmazı
 02 Ocak 2020 14:05
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MEB, il ya da ilç emri yapıp yapmayacağını baştan açıklamalı!

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Özür grubu atama takvimini açıkladı. Bugün başlayan birinci aşama başvurular 7 Ocak 2020'de sona erecek.

Yönetmelikte ya da duyuruda tercihlerine atanamayanlara il/ilçe emri uygulaması hakkında hüküm yok. Mevzuat kurumlara atamayı esas almış ve il ilçe emri uygulamasının hukuki dayanağı da yok aslında.

Buna rağmen her yıl MEB il/ilçe hatta okul emri (norm olmadığı halde ihtiyaç fazlası olarak atama) uygulaması yapmakta. 2019'da yarıyıl döneminde tüm öğretmenlerin atamasını yapmadı yani il ilçe emri uygulamadı MEB. 2019 Ağustos'ta ise ilçe emri uygulaması yaptı.

MEB bu konuda gizli oynuyor ve öğretmenleri karambolde bırakıyor. Şubat 2019'da ilçe emri yapmayan MEB 2019 Ağustos'ta yapınca öğretmenler adeta ilçe emri toto oynar oldular.

Bu durum öğretmenler arasında mağduriyetlere de yol açıyor. Yani siyaset iyilik yapayım derken mağduriyetler yaratıyor.

Örneğin A öğretmen ildeki tüm kurumları tercih ediyor ve ataması eşinin görev yerine çok uzak bir yere çıkıyor. MEB ilçe emri uygulaması yapınca ildeki tüm kurumları tercih etmediği için atanamayan öğretmen ilçe emrine gelirken kendini garanti altına almak adına ildeki tüm açıkları tercih eden öğretmen çok uzak yere gitmiş oluyor.

Ağustos'ta da yaşandığı gibi ilçe emri yapıldığında muhtemelen boşalacak (bir öğretmen yer değiştirdiği için boşalan) kadroları tercih edenlerin bu kadrolara atamasının yapılamaması sorunu ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca il içinde yıllardır özür grubunda yer değiştirmek istediği halde kadro yetersizliği nedeniyle gidemeyen öğretmenin istediği ilçeye il dışından ilçe emri ataması yapılmakta ve il içi mağdurları ve mağduriyetleri artmaktadır.

Bu ve benzeri sorunlar ve sonuçlara rağmen MEB her yıl aynı oyunu oynamak zorunda kalmaktadır.

Kalmaktadır diyoruz çünkü siyasi kararlar bu durumda etkili olmaktadır.

Elbet ki insanların aile bütünlüğünün sağlanmasını savunuyoruz. Elbet ki mazeretleri karşılanmalıdır fakat bu kural içinde olmalı kaptı kaçtı yöntemlerle, mağduriyetler yaratarak olmamalıdır.

MEB il ya da ilçe emri yapıp yapmayacağını baştan açıklamalıdır. Siyaset devreye girecekse şimdi devreye girmeli ve kuralın başlangıçta konulmasını sağlamalıdır.

Öğretmenleri ikilemde bırakmanın anlamı olmadığı gibi, sona kalan ödül alır mantığı da doğru değildir. MEB yapacağı her uygulamada şeffaf ve kurala bağlı olmalı, sonradan değişen kurallarla mağduriyetler yaratmaktan vaz geçmelidir. Kural herkese eşit uygulanmalıdır. Olsa da olur olmasa da olur diyenlerin istediği ilçeye atandığı, uzak da olsa çocuklarımın yanında olayım diyenlerin adeta cezalandırıldığı bir sistem artık rafa kaldırılmalıdır.

Gerekirse iki değil üç aşamalı yapın. Simülasyon yapın ama mağduriyet yaratmayacak adımlar atınız. İl içi mağdurlarını da unutmamanız en önemli konulardan biri tabii ki.

MEB acil olarak öğretmenleri bilgilendirmeli ve şansa dayalı bir anlayışı terk etmelidir.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

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