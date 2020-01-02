Zonguldak Milli Eğitim Müdür vekili istifa etti
Zonguldak Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kapıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı
|02 Ocak 2020 13:20
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Zonguldak Milli Eğitim Müdür vekili Murat Kapıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Vekilliği görevini sürdüren Kapıcı, görevinden istifa etti. Ardından veda mesajı yayınlayan Kapıcı, "Çok değerli meslektaşlarım. İl müdürlüğünden ayrılmış bulunmaktayım. Yaptığınız özverili çalışmalardan ötürü sizlere sonsuz teşekkür ederim. Bu süreçte il Müdürümüz Harun Bey ve sizlere her zaman destek olacağımı bilmenizi isterim. Ayrıca müdürlüğüm süresince bana destek olan sayın valimiz Erdoğan Bektaş'a sonsuz şükranlarımı arz ederim" dedi.
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