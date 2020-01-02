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Saadet Partisi'nden 'Libya Tezkeresi' açıklaması

Saadet Partisi: Türk askerinin orada bulunmasının amacının, Libya'daki toprak bütünlüğünü sağlamayı hedeflediği ve ayrım yapmaksızın bütün Libya halkı için barış ve huzuru inşa etmek olduğu ortaya konulmalıdır
 02 Ocak 2020 13:25
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Saadet Partisi'nden 'Libya Tezkeresi' açıklaması

Saadet Partisi, Türk askerinin Libya'ya gönderilme amacının, Libya halkı için barış ve huzuru inşa etmek olduğunun ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın önemli olduğu ve destekledikleri belirtildi.

Libya'ya asker gönderme konusunun doğru planlanması gereken bir adım olduğu ifade edilen açıklamada, "Öncellikle asker gönderme kararının gerekçesi, orada çatışan taraflar arasında tercihte bulunmak değil, meşru hükümetin talebi doğrultusunda tamamen barış, sükunet ve huzuru sağlamak olarak ilan edilmelidir. Hiçbir çatışma içine girmeden, eğitim ve koordinasyon görevi ifa edileceği açıklaması yapılmalıdır. Süreç doğru kurgulanırsa, askerimizin oradaki varlığı bile başlı başına birçok yanlış adımın atılmasını engelleyebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türk askerinin Libya'da "işgalci", "sömürgeci" ve "şovenist" mantıkla bulunduğuna dair propagandaların yapıldığına dikkat çekilerek, bu algılara dönük stratejilerin üretilmesi gerektiği vurgulandı.

Libya halkının üçte ikisinin, meşru yönetim olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde olan bölgede yaşadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu Libya halkı nezdinde barış ve huzurun tesisi için asker gönderme kararının meşruiyetini artıran önemli bir karinedir. Libya'nın neresinde yaşıyorsa yaşasın, her Libya vatandaşı için Türk askerinin orada bulunmasının amacının, Libya'daki toprak bütünlüğünü sağlamayı hedeflediği ve ayrım yapmaksızın bütün Libya halkı için barış ve huzuru inşa etmek olduğu ortaya konulmalıdır."

Anadolu Ajansı
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