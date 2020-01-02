1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aralıkta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İTO verilerine göre Aralık ayında yüzde 35,35 yükselişle fiyatı en çok artan ürün 'üzüm' olurken en çok azalan ise yüzde 15,90 ile 'portakal' oldu. Üzümdeki fiyat artışı sezonunun bitmesine bağlandı.
 02 Ocak 2020 13:27
Yazdır
Aralıkta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İTO verilerine göre Aralık ayında yüzde 35,35 yükselişle fiyatı en çok artan ürün 'üzüm' olurken en çok azalan ise yüzde 15,90 ile 'portakal' oldu. Üzümdeki fiyat artışı sezonunun bitmesine bağlandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, Aralık ayında yüzde 35,35 yükselişle fiyatı en çok artan ürün 'üzüm' olurken en çok azalan ise yüzde 15,90 ile 'portakal' oldu.

İTO'nun açıkladığı verilerin ardından Pazar esnafı da yaşanan zam oranları ile ilgili görüşlerini belirttiler.

"Üzüm mevsimi bitince fiyatı pahalılaştı"

Üzümün mevsiminin geçmesinden ve buna bağlı olarak ürünün azalmasından dolayı pahalılaştığını söyleyen Pazar esnafı İdris Yıkılmaz, "Geçen ay üzüm daha çok geliyordu, üzüm mevsiminin sonuna gelmesinden dolayı fiyatları da pahalandı. Geçen ay 50 kasa üzüm satıyorsak bu ay 10-15 kasa satabiliyoruz. Üzüm sezonu bitti, ürün azaldığı için fiyatı pahalandı. Geçen ay 5-6 liraya sattığımız üzümü bu ay 10 liraya satıyoruz" sözlerini ifade etti.

"Fiyatlar ucuz olduğundan dolayı vatandaşlar memnun"

Portakalın fiyatının azalmasından bahseden Pazar esnafı Şahin Yıkılmaz ise "Antalya'dan gelen portakalın bolca üretilmesinden dolayı portakal ucuz. Portakal geçen aya göre de ucuzladı. Fiyatı ucuzlayınca 1 kilo alan vatandaş 4-5 kilo alıyor. Fiyatlar ucuz olduğundan dolayı vatandaşlar memnun. Üzüm ise mevsimlerden dolayı sonu geliyor, her yerde bulunmuyor. Bu yüzden üzümün fiyatı pahalılaştı" diye konuştu.

Fiyatında artış ve azalış yaşanan diğer ürünler

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 34,11 ile taze fasulye, yüzde 24,71 ile salatalık, yüzde 22,93 ile domates, yüzde 20,84 ile yeşil soğan, yüzde 17,04 ile konutla ilgili harcamalar grubundan fuel oil oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ulaştırma harcamaları grubundan; yüzde 9,13 ile şehirlerarası otobüs, yüzde 8,88 ile gıda harcamalarında muz, yüzde 8,59 pırasa, yüzde 4,63 ile karnabahar ve yüzde 4,04 ile lahana oldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mobilya sektörü KDV indirimden memnun
02 Ocak 2020 13:12		 İhracatçıyı rahatlatacak düzenleme
02 Ocak 2020 08:55
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
02 Ocak 2020 08:44		 100 bin sosyal konut işsizliği de çözecek
02 Ocak 2020 07:21
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
01 Ocak 2020 09:30		 KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 89,2 milyar lira
31 Aralık 2019 17:57
2019'un büyük ikramiyesi Hazineye devredildi
31 Aralık 2019 17:21		 TSE, helal belgelendirme ve akreditasyon sertifikası aldı
31 Aralık 2019 12:44
Boeing uçak firması, THY'ye tazminat ödeyecek
31 Aralık 2019 12:32		 ASELSAN: Ciromuz rekor seviyelere ulaştı
31 Aralık 2019 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - TMSF'den 'Nissan Ceo'suna özel jet' iddialarına yalanlama14:57 - Belediye Başkanı kreş için kendi evini yıktırdı14:51 - Yenikapı-Hacıosman metrosu, cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek14:49 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 122'nci gününde14:42 - Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık14:33 - Saadet Partisi'nde Libya çatlağı: Cihangir İslam katılmıyor14:23 - Türkiye'nin en büyüğü ihaleye çıkıyor14:15 - Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davasında karar yarın14:07 - Kendini müdür yapan başkan, mezarlık üstüne kafeterya yapıyor14:05 - MEB, il ya da ilç emri yapıp yapmayacağını baştan açıklamalı!
14:01 - Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı13:59 - Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı13:57 - Meclis'te 'Libya tezkeresi' tartışması13:55 - Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cüye talimat: Bayıl, bayılma numarası yap13:51 - Meteorolojiden kar yağışı uyarısı13:46 - '200-250 bin mülteci, sınırımıza doğru hareket halinde'13:41 - Sezen Aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı13:40 - Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
TOGG'dan yerli otomobil sipariş açıklaması
Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak
'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'
Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı
FETÖ'nün Çukurambar'daki gizli istihbarat üssü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
osmanlı 4
müslüman noel kutlamaz 2
murat zorluoğlu'nun fenerbahce tweetleri 2
peynirli muz kızartması 2
baki 2
Vehim 1
yılbaşında genç akrabalarla takılmak 2
sevda yüklü kervanlar 4
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 1
Matrix 1
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Fırat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dumlupınar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Cumhuriyet Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bülent Ecevit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bingöl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam