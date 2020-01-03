20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı
Cumhurbaşkanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonunun ihdasına dair kararı, Milli Eğitim Bakanlığına bildirdi
|03 Ocak 2020 15:00
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Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.
Açıklama 20 Aralık 2019 tarihinde yapılmıştı.
Memurlar.net olarak, bu atamalara esas olan Cumhurbaşkanlığı kararını yayımlıyoruz.
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