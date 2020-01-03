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2020 \ 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı (Ocak)

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı

Cumhurbaşkanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonunun ihdasına dair kararı, Milli Eğitim Bakanlığına bildirdi
 03 Ocak 2020 15:00
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20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacak.

Açıklama 20 Aralık 2019 tarihinde yapılmıştı.

Memurlar.net olarak, bu atamalara esas olan Cumhurbaşkanlığı kararını yayımlıyoruz.

Memurlar.Net - Özel

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