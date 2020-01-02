Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu
|02 Ocak 2020 13:40
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Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve DEAŞ örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ve DEAŞ'in faaliyetlerini deşifre etmeye, engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Aksaray'da 2 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziksel olarak takip edilen 2 şüpheli takibin ardından yapılan operasyonla gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturmasından yakalama kararı bulunan H.K. (38), DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen M.I. (31), emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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