Sezen Aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, bir süre önce sahiplendiği ve 'Boza' adını verdiği sıpa ile Kanlıca'daki evinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
|02 Ocak 2020 13:41
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Ünlü sanatçı Sezen Aksu, bir süre önce sahiplendiği ve 'Boza' adını verdiği sıpa ile Kanlıca'daki evinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aksu'nun 'Boza ve anası' notuyla paylaştığı fotoğraf beğeni aldı.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölen annesini emmeye çalışırken bulunan sıpayı sahiplendi.
Aksu 'Boza' adını verdiği sıpaya Kanlıca'daki evinde bakmaya başladı. Aksu, 'Boza' ile çekilen fotoğrafını 'Boza ve anası' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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