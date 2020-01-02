1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Sinop çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor
 02 Ocak 2020 13:51
Yazdır
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Sinop çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Sinop çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı
02 Ocak 2020 14:01		 Hastanede Haluk Levent'i dinleyen Arda'nın annesi: Oğlum ilk kez gözlerini açtı
02 Ocak 2020 12:04
Van ve Bitlis'te 61 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
02 Ocak 2020 11:20		 Gümüşhane'de kar yağışı sonrası 41 köy yolu ulaşıma kapandı
02 Ocak 2020 10:47
Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı bekleniyor
02 Ocak 2020 10:24		 İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor
02 Ocak 2020 10:13
Bu hafta 7 film vizyona girecek
02 Ocak 2020 09:46		 Zekanın yarısı genetik
02 Ocak 2020 07:31
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haritalı
02 Ocak 2020 06:30		 Öğrencilerden Vali'ye mesaj yağmuru
02 Ocak 2020 05:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - TMSF'den 'Nissan Ceo'suna özel jet' iddialarına yalanlama14:57 - Belediye Başkanı kreş için kendi evini yıktırdı14:51 - Yenikapı-Hacıosman metrosu, cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek14:49 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 122'nci gününde14:42 - Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık14:33 - Saadet Partisi'nde Libya çatlağı: Cihangir İslam katılmıyor14:23 - Türkiye'nin en büyüğü ihaleye çıkıyor14:15 - Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davasında karar yarın14:07 - Kendini müdür yapan başkan, mezarlık üstüne kafeterya yapıyor14:05 - MEB, il ya da ilç emri yapıp yapmayacağını baştan açıklamalı!
14:01 - Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı13:59 - Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı13:57 - Meclis'te 'Libya tezkeresi' tartışması13:55 - Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cüye talimat: Bayıl, bayılma numarası yap13:51 - Meteorolojiden kar yağışı uyarısı13:46 - '200-250 bin mülteci, sınırımıza doğru hareket halinde'13:41 - Sezen Aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı13:40 - Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
TOGG'dan yerli otomobil sipariş açıklaması
Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak
'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'
Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı
FETÖ'nün Çukurambar'daki gizli istihbarat üssü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzünü yıkamak 2
mesafeli davranmak 3
Melih Germiyan 4
othello sendromu 3
atiye 4
TFF nun belirlediği harcama limiti 2
şiir 1
hoşgeldin şehr-i transfer 2
orhan veli kanık 1
Jean Baptiste Grenouille 2
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Fırat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dumlupınar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Cumhuriyet Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bülent Ecevit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bingöl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam