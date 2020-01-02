1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis'te 'Libya tezkeresi' tartışması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclise yakışmaz. Çok ayıp. - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak en büyük ayıp
 02 Ocak 2020 13:57
Yazdır
Meclis'te 'Libya tezkeresi' tartışması

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri öncesinde AK Parti ile CHP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Basın Kulisi'nde karşılaşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya tezkeresine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "hükümetin, kendilerine endişelerini ortadan kaldıracak net bilgi vermediğini" savundu.

Ağıralioğlu, "Hafter, 'Türkler geliyor.' ifadesini duyduğu andan itibaren Suudi Arabistan'a doğru kaçacak olsa olur ama bizim oraya gitme irademizi silahlanma yarışına döndürürse 'Türkler geliyor, bana bir veriyorsunuz, beş daha verin.' demeye dönerse... Burada birçok risk var, ince eleyip sık dokumamız lazım." dedi.

"Hükümetin, iradesine rağmen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın sahipsiz olduğunu" söyleyen Ağıralioğlu, "Meşru hükümet, buna rağmen sahipsiz. Bizden başka kimse Hafter'in, Serrac'ın üstüne yürümesine engel olmuyor. Hiç kimse 'Sen nereye gidiyorsun.' demiyor. 'Burada tanınmış meşru bir hükümet var. Sen bu meşru hükümeti nasıl tehdit edersin, düşürmeye kalkarsın.' diyen yok. Bizden başka böyle diyen yoksa sanki Türkiye Cumhuriyeti, hükümetimiz üzerinden tuzaklanıyor gibi. Endişelerimiz var." ifadesini kullandı.

Devletin menfaatlerinin muhafazası ve egemenlik haklarına ilişkin tereddütleri olmadığını belirten Ağıralioğlu, "Tereddüdümüz, hükümetin siyasi ferasetsizliğine, siyasi sağırlığınadır. Daha önce Orta Doğu'da deyip de başardığımız pek bir şey yoktur. Arkasını toplamak için yaptıklarımız vardır. İnşallah biz bu mevzudaki endişelerimizde haksız çıkarız. İnşallah hükümetin feraseti bu mevzuda ilk kez tutar. İnşallah biz bu endişelerimizden dolayı mahçup oluruz." diye konuştu.

- "Lejyoner" tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, bir televizyon kanalının canlı yayına konuk olmak için TBMM Basın Kulisi'ne geldiğini anlatarak, "Bu meseleyi hep beraber Mecliste görüşeceğiz." dedi.

Bu sırada kuliste bulunan CHP Grup Başkanvekili Altay, Akbaşoğlu ile selamlaşarak, "Biz de sizi bu yanlıştan çevireceğiz." karşılığını verdi.

Akbaşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kastederek, "Münhasır ekonomik bölge konusunda yaptığımız anlaşmanın mütemmim cüzü olan bu anlaşmanın gereğini hep beraber yerine getireceğiz." dedi.

Engin Altay, "Buna mütemmim cüz olarak bakarsanız, yedi düvele savaş ilan etmeniz lazım. Öyle bakmayın, milleti yanıltmayın. Oraya diplomat gönderin, asker değil. Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclise yakışmaz. Çok ayıp." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Altay'a "Milleti siz yanıltmayın. Diplomat da gönderiyoruz asker de. Hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu görevlendiriyoruz. Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak en büyük ayıp." karşılığını verdi.

Altay, "Sıfat takmak değil Mehmetçiği lejyoner gibi kullandırmayın diyoruz. Bu kadar basit. Siz Mehmetçiği, Mehmetçik olmaktan çıkarıyorsunuz." dedi.

- "Bu asla parti patırtı meselesi değil"

Kısa süreli tartışmanın ardından açıklamalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, tezkereyi, Türkiye'nin hak ve menfaatleri ile Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) aldığı kararlar doğrultusunda, uluslararası hukuktan doğan haklar kapsamında Meclise getirdiklerini söyledi.

Tezkerenin hukuki dayanağının uluslararası hukuk olduğunu belirten Akbaşoğlu, Arap Baharı sürecinde Libya'da da bir istikrarsızlık ve iç savaşın söz konusu olduğunu, BM'nin Libya'da tarafları bir araya getirdiğini ve Ulusal Mutabakat Hükümetinin kurulduğunu anımsattı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, BM'nin tanıdığı hükümet olduğunun altını çizen Akbaşoğlu, Türkiye'nin de bu hükümet ile uluslararası hukuk çerçevesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat muhtırasının yayınladığını vurguladı.

Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye'yle kurulan oyunların, tuzakların tarihin çöp sepetine atmış olduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Nasıl ki Barış Pınarı Harekatıyla yapılmak istenen operasyonları yırtıp attıysak aynı şekilde Doğu Akdeniz'de hidrokarbon, doğal gaz ve petrolün yanı sıra diğer hak ve menfaatlerimizle ilgili hususlara ilişkin Türkiye'yi Antalya Körfezine sıkıştırmaya yönelik hamleleri de boşa çıkartmış oluyoruz. 21. Yüzyılın önemli tarihi stratejik anlaşmalarından birisini Libya ile imzalamak suretiyle denizden komşu olduk. Bunun gereği olarak askeri ve güvenlik iş birliği anlaşmasını BM'nin tanımış olduğu hükümetle imzaladık. Bunun gereği olarak da söz konusu tezkere TBMM'nin iradesine sunulmuş olacak. Bununla beraber biz Libya'da istikrarın, demokrasinin ve siyasi birliğin sağlanmasına, orada bulunan Türk vatandaşlarımızın, firmalarımızın güvenliğinin sağlanmasına iç huzurun sağlanmasına vesile olacağız.

Ayrıca Türkiye'nin uluslararası birtakım güçler tarafından dışlanmışlığını ortadan kaldıracak nitelikte kendi hak ve menfaatlerini korumak ve gelecek nesillere aktarma hususunda bir devlet politikası olarak bu hamleyi yapıyoruz. Bu asla parti, patırtı meselesi değildir. Meseleye ideolojik bakılamaz. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Lejyoner gibi kullanmayın' şeklinde bir yaklaşımda bulundu. Mehmetçiğe böyle bir isimleme ve sıfatlandırma asla kabul edilemez. Şanlı Mehmetçiğimiz her zaman başımızın tacı, gözümüzün nurudur. Bu sıfatlandırmaları reddettiğimizi belirtmek isterim."

- "Akdeniz'in, Antalya'nın savunması da Libya'dan başlar"

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay'ın, BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni "cihatçı", CIA ile yakınlığı bilinen Hafter güçlerini ise "daha makul" ayrımı yaparak tanımladığını söyledi.

Altay'ın meseleye ideolojik yaklaştığını bu sözlerle ifade ettiğinin altını çizen Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Buradan hareketle Türkiye hükümetine eleştiriler getirmeye çalıştı. Tezkere'ye 'hayır' oyu verileceğini ifade etti. Bu, CHP'nin meseleye milli menfaatler noktasında yaklaşmadığını gösteriyor. CHP ideolojik bir yaklaşım içerisinde tutum ve davranış sergiliyor. İYİ Parti sözcüsü de birtakım açıklamalarda bulundu. Kendisinin de kabul ettiği şey şu; Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'in, 'İstanbul'un savunması Bosna'dan başlar' sözleridir. Akdeniz'in, Antalya'nın savunması da Libya'dan başlar. Dolayısıyla bu sözü kendisinin de kabul ettiğini söyledi.

Tutum ve davranışı, aklı ve kalbi bunu emrediyor lakin kendilerine gelen birtakım yaklaşımlarla maalesef farklı kararlar veriyorlar. Aslında biraz evvel de bunun itirafında bulundu. Dolayısıyla hem İYİ Parti'ye hem de CHP'ye bu konuda 100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa'nın durduğu yerde durmalarını söylüyorum. Bu konuda toplu bir müdafaayı ortaya koymak gerektiğini ifade ediyorum. Bu noktada milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye davet ediyorum. Ayrıksı otu gibi başkalarının gıdıklayacağı yumuşak karınlar bırakmamalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Aklıselimle hareket etmelerini hatırlatmak istiyorum."

Akbaşoğlu, meselenin 82 milyonu ilgilendirdirdiğini, bu konuda ideolojik yaklaşımlarla hareket edilemeyeceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Genel Kurulu toplandı
21 Aralık 2019 13:06		 CHP'li Kecisi: Elin parasıyla düğün yaptık
20 Aralık 2019 18:51
'Dünyanın hiçbir tarafında hem demokrat hem terörist olunmaz'
20 Aralık 2019 18:48		 2020 yılı bütçesi görüşmelerinde son gün
20 Aralık 2019 14:12
'TOKİ, 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor'
18 Aralık 2019 14:28		 TBMM'de CHP ile MHP arasında 15 Temmuz tartışması
17 Aralık 2019 18:53
Bakan Pakdemirli: Adam ucuz bulmuş getirmiş, adama gem mi vuracağız?
16 Aralık 2019 14:37		 Ak Partili Karayel: AB üyeliği stratejik hedefimiz
15 Aralık 2019 14:51
TBMM'de bütçe mesaisi bu hafta sona erecek
15 Aralık 2019 11:33		 'Şehir Hastaneleri uyuşmazlıklarında Türk mahkemeleri yetkili'
15 Aralık 2019 06:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - TMSF'den 'Nissan Ceo'suna özel jet' iddialarına yalanlama14:57 - Belediye Başkanı kreş için kendi evini yıktırdı14:51 - Yenikapı-Hacıosman metrosu, cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek14:49 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 122'nci gününde14:42 - Cumhurbaşkanlığı Logosu ile dolandırıcılık14:33 - Saadet Partisi'nde Libya çatlağı: Cihangir İslam katılmıyor14:23 - Türkiye'nin en büyüğü ihaleye çıkıyor14:15 - Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davasında karar yarın14:07 - Kendini müdür yapan başkan, mezarlık üstüne kafeterya yapıyor14:05 - MEB, il ya da ilç emri yapıp yapmayacağını baştan açıklamalı!
14:01 - Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı13:59 - Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı13:57 - Meclis'te 'Libya tezkeresi' tartışması13:55 - Arnavutluk'tan getirilen FETÖ'cüye talimat: Bayıl, bayılma numarası yap13:51 - Meteorolojiden kar yağışı uyarısı13:46 - '200-250 bin mülteci, sınırımıza doğru hareket halinde'13:41 - Sezen Aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı13:40 - Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
TOGG, Türkiye'nin otomobilini sizce 2022 yılının sonuna yetiştirebilecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Plastik poşete yüzde 22.58'lik zam
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Babacan 4,5 yıl sonra tweet attı, 'hukukun üstünlüğü' dedi
Poşet'ten sonra ambalajlar için de katkı payı ödeyeceğiz
TOGG'dan yerli otomobil sipariş açıklaması
Memurun enflasyon farkı yarın saat 10:00'da belli olacak
'Kabine değişikliği kongre sonrasına ertelendi'
Bakan Yardımcısı, 'Poşet ücretine zam olmayacak' dedi
Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı
FETÖ'nün Çukurambar'daki gizli istihbarat üssü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesafeli davranmak 3
yüzünü yıkamak 2
işte türkiye'nin otomobili 1
2020 9
peynirli muz kızartması 2
sevda yüklü kervanlar 4
Matrix 1
Melih Germiyan 4
cranium 1
legolas 1
SON İLANLAR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Fırat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dumlupınar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Cumhuriyet Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bülent Ecevit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bingöl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam