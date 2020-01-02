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Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletlerine 80 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden 4 talihliden 2'si ikramiyelerini tahsil etti
 02 Ocak 2020 14:01
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Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan 4 talihliden 2'si ortaya çıktı.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı.

Bursa ve Gaziantep talihlileri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne gelerek, paylarına düşen 20'şer milyon liralık ikramiyeyi aldı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen talihliler adına çekleri, yetkili kamu bankası sorumlularına teslim edildi.

- İki biletine de ikramiye isabet etti

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bursa talihlisi 45 yaşında 3 çocuklu bir inşaat işçisi, Gaziantep talihlisi de 50 yaşında 7 çocuklu bir işçi. Bursa talihlisi çocuklarıyla gezerken cebinde bulunan son 40 lirayla iki bilet aldı. Talihlinin biletlerinin birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti.

Gaziantep talihlisi de dün akşam kahvede oturduğu sırada içeriye gelen seyyar bayiye "Amorti çıktı mı?" diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendi.

Her iki talihli de bir yıl boyunca ikramiyelerine dokunmayacaklarını ve çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Gaziantep talihlisi, ikramiyesinin büyük bölümünü çocuk ve gençlerin eğitimi için değerlendireceğini bildirdi.

- "Kara propaganda yapanların yüzü karardı"

Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk, Bursa talihlisinin bugün saat 09.17 itibarıyla, Gaziantep talihlisinin de 09.35 itibarıyla bizzat idareye başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yapılan kontrollerin ardından biletlerinin geçerli olduğu, ikramiye tahsiline herhangi bir manilerinin bulunmadığı anlaşılmış olup, çalışmakta olduğumuz kamu bankası aracılığıyla talihlilerin hesaplarına ikramiyeleri teslim edilmiştir.

Öte yandan, aralık ayı boyunca sürdürülen haksız, asılsız ve çirkin kara propaganda, buna alet olanların yüzünü karartmıştır. Sorunsuz, hatasız ve kusursuz bir yılbaşı çekilişi süreci yaşadık. Bu çekiliş neticesinde de Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine toplam 3 milyona yakın insanımıza 436 milyon 500 bin lira ikramiye dağıtımına başladık."

- "Son ikramiye satılmayan bilete isabet etti"

Bulduk, İzmir talihlisinin de bir an evvel gelerek ikramiyesini teslim almasını beklediklerini dile getirerek, 2013 yılı yılbaşında olduğu gibi son çeyrek biletin İstanbul Fatih şubesinde satılmayan bir bilete isabet ettiğini söyledi.

Talihlilerin elinde olan amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebileceğini anımsatan Bulduk, ikinci büyük ikramiye olan 8 milyon liranın da çeyrek bilete isabet ettiği bilgisini verdi.

Bulduk, idarenin çekiliş faaliyet ve hizmetlerinin 1 Haziran 2020'ye kadar devam edeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu tarihten itibaren özel sektör eliyle yine idaremiz denetim ve gözetiminde bu hizmet ve faaliyetler aynı güven ortamı içinde sürdürülecektir. Özellikle sosyal medya üzerinden idaremizi, dolayısıyla hükümet ve devletimizi yıpratmaya çalışan art niyetlilerin çabası bir kez daha boşa çıkmış, fayda vermemiştir. Bu vesileyle 9 Ocak'ta yapacağımız 4 milyon lira büyük ikramiyeli çekilişimizin talihli adaylarımıza şans getirmesini diliyor, saygılarımızı sunuyoruz."

70 milyon liralık alınmayan ikramiyenin de kamuya hizmet amacıyla Hazineye devrolduğunu hatırlatan Bulduk, "Bu paranın akıbetini merak edenler, 2020 yılı içinde yapımı gerçekleştirilecek okul, sağlık ocağı, kütüphane ve çocuk esirgeme yurdu gibi hizmetlere bakarak bunu rahatlıkla görebilirler." dedi.
Anadolu Ajansı
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