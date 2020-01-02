Türkiye'nin en büyüğü ihaleye çıkıyor
Erciyes Kayak Merkezi'nin işletilmesi ve organizasyonu için ihaleye çıkılıyor
|02 Ocak 2020 14:23
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Erciyes Kayak Merkezi'nin işletilmesi ve organizasyonu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
İhale, 16 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00'da Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 38010 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu Kat: 3 Oda No: 325 adresinde yapılacak.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kat: 2 Oda No: 216 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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