Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 122'nci gününde
|02 Ocak 2020 14:49
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Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 122'nci gününe girdi.
Yeni yılın ilk günlerinde de ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırış etmeden bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, kızı Fadime için yaptığı eyleme kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Levent, "Günlerdir anneler ve babalar olarak buradayız. Tüm yavrularımızı geri versinler. Ne istediniz garibanlarımızdan? Yavrularımızı istiyoruz, onlar için buradayız." dedi.
Kızına seslenen Levent, "Beni duyuyorsan dön gel kızım. Seni çok özledim Fadime'm. Dört duvar arasında ağlaya ağlaya bittim. Seni istiyorum yavrum gel artık." ifadelerini kullandı.
Ağrı'dan gelerek 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylemini sürdüren baba Yasin Kaya, 122 gündür çocukları için nöbette olduklarını, yavrularının dönmesini umut ettiklerini belirtti.
Evladından ayrı olduğunu için çok acı çektiğini dile getiren Kaya, "Evimi yıktılar, ailem darmadağın oldu onların yüzünden. Çocuğumu istiyorum. Kızım beni duyuyorsan, fırsatını bulduğunda PKK'dan kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni yeniden okutacağım." dedi.
- Annelere destek ziyaretleri sürüyor
İstanbul'dan gelerek Diyarbakır annelerine destek olan Beykozlu Ordulular Derneği üyeleri, ailelerle sohbet edip, duygularını paylaştı.
Dernek Başkanı Sezai Biçer, annelerin kısa zamanda yavrularına kavuşmasını dilediklerini söyledi.
Yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terörün son bulması için dua ettiklerini anlatan Biçer, annelerin destekçisi olduklarını kaydetti.
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