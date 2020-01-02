TMSF'den 'Nissan Ceo'suna özel jet' iddialarına yalanlama
TMSF, CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddialarına yönelik yaptığı açıklamada söz konusu özel jetin Fon ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı bildirildi
|02 Ocak 2020 14:59
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TMSF, CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddialarına yönelik yaptığı açıklamada söz konusu özel jetin Fon ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı bildirildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) medyada çıkan 'CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.
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