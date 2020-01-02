KDV'yi mobilyada yüzde 8'e indiren karar Resmi Gazete'de
|02 Ocak 2020 15:13
|Yazdır
Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi.
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.
Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.
Kararla, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise yüzde 8 oldu. Daha önce söz konusu oran yüzde 18 olarak uygulanıyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bir Üniversite de öğretim görevlisi ilanına 'dalıcılık belgesi' şartı koydu
02 Ocak 2020 16:54
|'Birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı' haberine açıklama
02 Ocak 2020 16:48
|Yumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdi
02 Ocak 2020 16:28
|Özelleştirme kapsamındaki bazı parsellerin imar planı değiştirildi
02 Ocak 2020 15:39
|Termik santrallere kilit 'baca gazı arıtma sistemi'nden vuruldu
02 Ocak 2020 15:32
|TMSF'den 'Nissan Ceo'suna özel jet' iddialarına yalanlama
02 Ocak 2020 14:59
|Yenikapı-Hacıosman metrosu, cumartesi günleri de 8'li trenlerle hizmet verecek
02 Ocak 2020 14:51
|MEB'in yaptığı sınavlar, ISO 9001 ve ISO 27001 kalite güvencesinde
02 Ocak 2020 12:59
|Jandarma, Emniyet'in drone'nu düşürdü
02 Ocak 2020 12:32
|ALO 174 Gıda Hattı'na 65 bin başvuru
02 Ocak 2020 12:27