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Engelli adaylar, EKPSS tercih sonuçlarını bekliyor

EKPSS için tercih yapan adaylar, 10 gündür ÖSYM'nin sonuçları açıklamasını bekliyor.
 02 Ocak 2020 16:00
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Engelli adaylar, EKPSS tercih sonuçlarını bekliyor

19 Aralık 2019'da EKPSS tercih kılavuzu yayımlanmıştı. Yayımlanan kılavuz ile Kamuya 1304 engelli personel alınacağı duyurulmuştu.

1304 kadro için 19 ila 23 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

EKPSS tercihlerinin sona ermesinin üzerinden 10 gün geçti.

Tercih yapan engelli adaylar, ÖSYM'nin sonuçları açıklamasını bekliyor.

Tercih yapan adayların yazışmaları için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net - Özel

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