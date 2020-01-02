Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alacak?

MAK Danışmanlık, yaptığı son seçim anketinin sonucunu paylaştı. Sonuçlara göre seçim olsa Meclis aritmetiği değişecek.

MAK Danışmanlık 30 büyükşehirin tamamında ve büyükşehir olmayan 30 ili kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti birinci sıradaki yerini korurken HDP baraj altında kalıyor.

Araştırmaya katılanlara ilk olarak "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 38'i AK Parti derken yüzde 24,4 ise CHP'den yana görüş belirtti.



Katılımcıların yüzde 11,9'u MHP yanıtı verdi. Meral Akşener'in İYİ Parti'si yüzde 11,7 ile seçmen sayısını koruduğu görülüyor.

HDP ve Saadet baraj altında

Yarın seçim olsa yüzde 9,9 ile HDP ve yüzde 1,2 ile de Saadet Partisi baraj altında kalıyor.

Yüzde 2,4 diğer partiler

Yapılan araştırmada diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,4 olarak tespit edildi.