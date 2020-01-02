Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alacak?
|02 Ocak 2020 15:30
|Yazdır
MAK Danışmanlık, yaptığı son seçim anketinin sonucunu paylaştı. Sonuçlara göre seçim olsa Meclis aritmetiği değişecek.
MAK Danışmanlık 30 büyükşehirin tamamında ve büyükşehir olmayan 30 ili kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti birinci sıradaki yerini korurken HDP baraj altında kalıyor.
Araştırmaya katılanlara ilk olarak "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 38'i AK Parti derken yüzde 24,4 ise CHP'den
yana görüş belirtti.
Katılımcıların yüzde 11,9'u MHP yanıtı verdi. Meral Akşener'in İYİ Parti'si yüzde 11,7 ile seçmen sayısını koruduğu görülüyor.
HDP ve Saadet baraj altında
Yarın seçim olsa yüzde 9,9 ile HDP ve yüzde 1,2 ile de Saadet Partisi baraj altında kalıyor.
Yüzde 2,4 diğer partiler
Yapılan araştırmada diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,4 olarak tespit edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2 yılda tamamlanması planlanıyor
02 Ocak 2020 17:14
|'Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın'
02 Ocak 2020 16:50
|İyi Partili vekil, konuşmasını dinlemeyenlere kızdı
02 Ocak 2020 15:47
|Libya tezkeresi, Genel Kurul'dan önce kuliste tartışıldı
02 Ocak 2020 15:44
|Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması
02 Ocak 2020 15:34
|Saadet Partisi'nde Libya çatlağı: Cihangir İslam katılmıyor
02 Ocak 2020 14:33
|'200-250 bin mülteci, sınırımıza doğru hareket halinde'
02 Ocak 2020 13:46
|Saadet Partisi'nden 'Libya Tezkeresi' açıklaması
02 Ocak 2020 13:25
|Akşener, 'Libya tezkeresi' kararını açıkladı
02 Ocak 2020 12:34
|Evladını teröre kurban veren milletvekili annenin yüreğindeki yangın sönmedi
02 Ocak 2020 12:15