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Termik santrallere kilit 'baca gazı arıtma sistemi'nden vuruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca termik santrallerin mühürlenmesinin gerekçeleri arasında "baca gazı arıtma sistemi bulunmaması", "sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin bulunmaması", "sunulan raporun yetersizliği" ile "atıksu arıtma tesislerinin atıl olması" da yer alıyor
 02 Ocak 2020 15:32
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Termik santrallere kilit 'baca gazı arıtma sistemi'nden vuruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bazı termik santrallerin kapatılma gerekçelerinin başında "baca gazı arıtma" ve "sürekli emisyon ölçüm" sistemlerinin bulunmaması geliyor.

Çevre yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik santralle ilgili alınan kararlar dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre Kanunu'nun 11 ve 15'inci maddeleri gereği, 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılması; diğer 7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi, 3'üne gerekli çevre izinlerinin verilmesi kararı alındı.

Kapatma ve kısmi kapatma gerekçelerinin başında termik santrallerde arıtma ve emisyon ölçüm sistemlerinin bulunmaması yer alıyor.

- Kahramanmaraş Afşin A Termik Santrali'nin sunduğu rapor yetersiz bulundu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kahramanmaraş Afşin A Termik Santrali, baca gazı arıtma ve sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin bulunmaması, atık sahasına ilişkin Bakanlığa sunulan raporun yetersiz, atıksu arıtma tesislerinin ise atıl olması gerekçesiyle kapatıldı.

Kütahya Seyitömer Termik Santrali'ne baca gazı arıtma sisteminin olmaması, Kütahya Tunçbilek Termik Santrali'ne ise baca gazı arıtma sisteminin bulunmamasının yanı sıra sürekli emisyon ölçüm sisteminin atıl durumda olması gerekçesiyle kilit vuruldu.

Baca gazı arıtma sistemi bulunmayan Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali, atık sahasına ilişkin Bakanlığa sunulan raporunun da yetersiz bulunması sonucu kapatıldı.

Kangal Termik Santrali de baca gazı arıtma sisteminin bulunmaması ve sürekli emisyon ölçüm sisteminin atıl halde olması nedeniyle mühürlendi.

- Soma'da "bölgesel ısınma" sorunu kapatma sürecini etkiledi

Baca gazı arıtma sistemi bulunmayan ve sürekli emisyon ölçüm sistemi atıl durumda olan Manisa Soma Termik Santrali kısmi olarak kapatıldı.

Soma'da termik santralden karşılanan bölgesel ısınma sistemleri yerine, vatandaşların kendi imkanlarıyla bireysel ısınma yöntemiyle ihtiyaçlarını karşılamaları halinde yaşanacak hava kirliliğinin çok daha ciddi boyutlara ulaşacağının teknik olarak değerlendirilmesi üzerine Soma Termik Santrali'nde 4 ünitede faaliyet geçici olarak devam edecek.

Termik santralin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek. Bu süre zarfında 4 ünitenin yakıt kalitesinde yapılacak iyileştirmelerle mevzuatta belirtilen sınır değerlerin sağlanmasına yönelik çalışmalar da yapılacak ve bu çalışmalar yakından takip edilecek.

- Geçici faaliyet belgesi alan santrallerin 6 ay süresi var

Yapılan son denetimlerle çevresel yatırımlarını tamamladığı belirlenen Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santrallerine geçici faaliyet belgeleri verildi.

Geçici faaliyet belgesi alan termik santrallerin, mevzuat gereğince 6 ay içinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığa başvuru yapması gerekiyor. Tüm çevre yükümlülüklerini yerine getiren termik santrallere çevre izin ve lisans belgesi verilecek.

Mevzuata uygun hareket etmeyen santrallere kapatma dahil tüm cezai müeyyideler uygulanacak.

Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan termik santralleri ise çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini aldı.
Anadolu Ajansı
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