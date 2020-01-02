Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır
|02 Ocak 2020 15:34
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'daki savaşın sonlandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün vakit geçirmeden bölgeye gönderilmesi gerektiğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Hükümete açık ve net çağrımızdır." başlığıyla Libya konusunda paylaşımda bulundu.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır."
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