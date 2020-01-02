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Libya tezkeresi, Genel Kurul'dan önce kuliste tartışıldı

Türk askerinin Libya'ya gidip gitmemesini belirleyecek tezkerenin Meclis'e gelmesinden hemen önce kulislerde, vekiller arasında tartışmalar yaşandı.
 02 Ocak 2020 15:44
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Libya tezkeresi, Genel Kurul'dan önce kuliste tartışıldı

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine saatler kala basın koridorunda karşılaşan AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP'li Engin Altay arasında, tezkere ile ilgili tartışma yaşandı.


Meclis kulisinde Libya tezkeresi tartışıldı

Akbaşoğlu, İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte tezkere konusunda basın mensupları ile sohbet ederken yanlarına gelen CHP'li Altay'a, "Hep beraber Meclis'te inşallah bu meseleyi görüşeceğiz. Milletin ve devletin menfaatleri doğrultusunda inşallah hep beraber münhasır ekonomik bölgeyle ilgili yaptığımız bu anlaşmanın, mütemmim cüzü olan bu anlaşmanın gereğini hep beraber yerine getirmemiz lazım."dedi.

"SİZİ BİR YANLIŞTAN ÇEVİRECEĞİZ"

CHP'li Altay ise "İnşallah sizi bir yanlıştan çevireceğiz. Savaş ilan etmeniz lazım mütemmim olarak bakarsınız, milleti yanıltmayın. Oraya diplomat gönderin asker değil. Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz. Yapmayın, çok ayıp." diye konuştu.

"MİLLETİ SİZ YANILTIYORSUNUZ"

Akbaşoğlu'nun, "Milleti siz yanıltıyorsunuz. Biz hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp." yanıtını vermesi üzerine Altay, "Mehmetçiği lejyoner gibi kullandırtmayın diyoruz. Bu Mehmetçiğe sıfat takmak değil, siz Mehmetçiği Mehmetçik olmaktan çıkarıyorsunuz." diyerek basın koridorundan ayrıldı.

CANLI YAYINDAYIZ UYARISI

Tartışmanın hemen başında CHP'li Engin Altay'ın, Akbaşoğlu'na "Canlı yayındayız" uyarısında bulunduğu duyuldu.

Akbaşoğlu, İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun da tezkere ile ilgili endişeleri olduğunu belirterek, karşı olduklarını söylemesi üzerine "Biz Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda ve BM Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar doğrultusunda haklarımız çerçevesinde bir tezkereyi Meclis'e getirdik ve görüşülecek. Bunun hukuki dayanağı uluslararası hukuk ve BM'dir." diye konuştu.
DHA
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