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'KDV ve faiz indirimleri büyüme kararlılığının göstergesi'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Mobilyada KDV'nin yüzde 18'den 8'e, kamu bankalarınca esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerinin yıllık yüzde 12'den 9'a indirilmesi reel sektöre yeni yıl hediyesi oldu. İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi
 02 Ocak 2020 15:57
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'KDV ve faiz indirimleri büyüme kararlılığının göstergesi'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, KDV'de, esnaf kredilerinde ve tarımsal kredi faizlerinde yapılan indirimlerin reel sektöre yeni yıl hediyesi olduğunu belirterek, "İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı mobilyada KDV indirimi ile kamu bankalarının faiz indirim kararlarını değerlendirdi.

Mobilya sektörünün, belirli dönemlerde uygulanan KDV indiriminin kalıcı hale getirilmesi için talepte bulunduğunu hatırlatan Baran, şunları kaydetti:

"Mobilyada KDV'nin yüzde 18'den 8'e, kamu bankalarınca esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yıllık yüzde 12'den 9'a indirilmesi reel sektöre yeni yıl hediyesi oldu. İndirimler Türkiye ekonomisinin yeni yılda büyüme kararlılığının göstergesi olmuştur."

Geçmiş yıllarda geçici uygulanan KDV indirimlerinin mobilya sektörünün cirolarına pozitif yansıdığına dikkati çeken Baran, KDV indiriminin, sektörün hareketlenmesinin yanı sıra istihdamın artmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

- Özel bankalara çağrı

Baran, 2018'in ortalarında yaşanan kur dalgalanmalarıyla başlayan süreçte kamu bankalarının reel sektörün en önemli destekleyicisi olduğuna işaret ederek, "Üreten, ticaret yapan kesime kaynak sağlayan kamu bankaları ekonominin en kritik sürecinin daha rahat atlatılmasını sağladı. Özel bankaların da aynı hassasiyeti göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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