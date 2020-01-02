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2019'da organ bağışında birinci olan il

Denizli, 2019 yılında 13 bin 624 kişinin organ bağışı ile Türkiye'de en çok bağış yapılan kent oldu. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesi ise devam ediyor
 02 Ocak 2020 16:18
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2019'da organ bağışında birinci olan il

Denizli, 2019 yılında 13 bin 624 kişinin organ bağışı ile Türkiye'de en çok bağış yapılan kent oldu. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesi ise devam ediyor.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Türkiye'de organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artmasına rağmen organ bağışı oranlarının düşük bir seviyede kaldığına dikkat çekti. Öztürk, bu doğrultuda organ bağışına dikkat çekmek, konunun önemini vatandaşlara anlatmak ve bağışta bulunan kişi sayısını attırarak organ bekleyen hastalara umut olabilmek için Her Bağış Yeni Bir Hayat projesi başlattıklarını ifade etti. Öztürk, "Denizli'de 2019 yılında Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında il müdürlerinin ve kurum amirlerinin katıldığı toplantıyla projemizi başlattık. Proje kapsamında merkez ve ilçelerdeki kamu kurumlarında, belediyelerde, pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde açılan organ bağış stantları ve vatandaşlara verilen eğitimler sayesinde Denizli'de 2019 yılında 13 bin 624 kişi organ bağışında bulunarak Türkiye'de bu yıl en çok bağış yapılan il oldu" dedi.

"Bu rakam bizi 2019 yılında Türkiye'de organ bağışı şampiyonu yaptı"

Öztürk, organ bağışı konusunda başlatılan projeye Denizli halkının duyarsız kalmadığını belirterek, Denizli'nin 2019 yılında Türkiye'de en çok organ bağışı yapılan il olduğunu vurguladı. Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki ülkemizde olduğu gibi Denizli'de de organ bağışı oranları düşük seviyede kalmakta ve tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün hastalarımız sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybetmektedir. Yıllarca organ bekleyen hastaların iyileşebilmeleri için organ bağış oranları ve organ nakli sayılarının arttırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda Valimiz Hasan Karahan önderliğinde Her Bağış Yeni Bir Hayat projesini Denizli'de hayata geçirdik. Sahada arkadaşlarımız gecelerini gündüzlerine katarak merkez ve ilçelerde en uzak mahallelere kadar giderek vatandaşlarımıza organ bağışı eğitimleri verdi. Kamu kurumlarında yine organ bağışı konusunda bilgilendirme toplantıları yapıldı. Denizli'de çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı. Tüm bu çalışmalar sonucunda Türkiye'de 2019 yılında yapılan yaklaşık 115 bin organ bağışının 13 bin 624'ü Denizli'de gerçekleştirildi. Bu rakam bizi 2019 yılında Türkiye'de organ bağışı şampiyonu yaptı. Bağışta bulunan vatandaşlarımıza ve sahada çalışan ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."
İhlas Haber Ajansı
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