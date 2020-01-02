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Emekli olduktan sonra aldığı eğitimle hayatı değişti

Türk Hava Yolları'nda uzun yıllar boyunca kabin memurluğu yapan Nihan Öner Gökmen, emekliliğinin ardından eğitim alarak tasarım elbiseler ürettiği butiğini açtı
 02 Ocak 2020 16:26
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Emekli olduktan sonra aldığı eğitimle hayatı değişti

Türk Hava Yolları'nda uzun yıllar boyunca kabin memurluğu yapan Nihan Öner Gökmen, emekliliğinin ardından eğitim alarak tasarım elbiseler ürettiği butiğini açtı.

Kocaeli'de yaşayan Nihan Öner Gökmen, kabin memuru olarak çalıştığı Türk Hava Yolları'ndan emekli olduktan sonra farklı bir işe yönelmek istedi. 2010 yılında emekli olmasının ardından Kocaeli'de yaşamaya başlayan Gökmen, hobi olarak yaptığı kıyafet tasarımını eğitimle geliştirmeye karar verdi. Bir süre araştırma yapan Gökmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KO-MEK) bu konuda eğitim verildiğini öğrendi.

Adlığı eğitimle kendi işinin sahibi oldu

Kursta eğitim almaya başlayan Gökmen kısa sürede hobisini geliştirdi. Gökmen, KO-MEK'te aldığı eğitimin ışığında, yakın arkadaşı Emine Eşiyok ile Kasım ayında, kendi butiğini açtı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açılan butikte Gökmen, kişiye özel kıyafet tasarımları yapıyor. Ayrıca yıllarca dolapta bekleyen kıyafetler KO-MEK kursiyerinin açtığı butikte yeniden hayat buluyor. Giymedikleri kıyafetlerini Gökmen'in ellerine teslim eden kadınlar, yapılan başarılı dizayn ile adeta yeni bir kıyafete kavuşmuş oluyor.

"Ürettiklerimin beğenilmesi beni daha da yüreklendirdi"

Aldığı eğitimle hayatının değiştiğini söyleyen Gökmen, "KO-MEK'e gelmekle son derece iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Burada bir aile sıcaklığı ile karşılaştım. Hocalarımızın ilgisi ve kaliteli eğitim beni çok mutlu etti. Yormadan ve zorlamadan bir eğitim anlayışı bize çok faydalı oldu. O kadar sevdim ki dört yıl boyunca KO-MEK'e gelmeye devam ettim. KO-MEK'te çok şey öğrendim. KO-MEK'te ilgimi eğitimle birleştirdim. Ürettiklerimin beğenilmesi beni daha da yüreklendirdi. Ve bir gün kendi butiğimi açmaya karar verdim. Her şey KO-MEK ile başladı. KO-MEK'te öğrendiklerimle butiğimi açtım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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