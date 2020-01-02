Yumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdi
|02 Ocak 2020 16:28
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Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, toptan yumurta satışında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin fiyatlardaki dalgalanmanın önüne geçeceğini söyledi.
Afyon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile toptan yumurtada yüzde 8 olarak uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini, üreticiler olarak sevinçle karşıladıklarını belirtti.
KDV oranının düşürülmesinin hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edeceğini dile getiren Afyon, şöyle konuştu:
"Piyasada kayıt dışılık kalkacağı için fiyat istikrarı oluşacak. Zaten piyasada hak ettiği fiyatta dahi olmayan yumurta, tüketici tarafından pahalı görülmeyecek. Fiyat istikrarsızlığı önlenerek gelecekte fiyat dalgalanmaları olmayacak. KDV oranının yüzde 1 olmasıyla bütün yumurtalar kayıt içine girecek. Tüketici standart fiyatta yumurta tüketecek. Üretici zarar edince hayvanını kesiyordu, hayvan varlığı azalıyordu. Bunun sonucunda da arz daralması yaşanıyordu. Fiyatların dalgalanmasında bunun da etkisi vardı. Geç alınmış bir karar ancak bizim için çok sevindirici."
Afyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve kararda emeği geçenlere teşekkür etti.
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