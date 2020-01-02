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Bir Üniversite de öğretim görevlisi ilanına 'dalıcılık belgesi' şartı koydu

Üniversitelerin ALES'ten muaf alanlarda kişiye özel ilanları son sürat devam ediyor!
 02 Ocak 2020 16:54
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Bir Üniversite de öğretim görevlisi ilanına 'dalıcılık belgesi' şartı koydu

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından ALES'ten muaf olan Özel Güvenlik ve Koruma programına alınacak Öğretim Görevlisi ilanında; "Hukuk veya İşletme Lisans Mezunu Olup Vücut Geliştirme ve Fitness Kıdemli Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak ve Lisans Mezuniyeti Sonrası Alanında En Az 5 Yıl Tecrübeli Sahip Olmak" şartı arandığını 27 Aralık 2019 tarihli haberimizde gündeme taşımıştık.

Bu defa, Amasya Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen ve yine ALES'ten muaf olan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı Öğretim Görevlisi kadrosunda mevzuata aykırı olarak kişiye özel şartlara yer verilmiştir.

Söz konusu kadroya başvuracak adayda şu şartlar aranmıştır;

"BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLUP, ACİL DURUM KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASINA VE DALICI BELGESİNE SAHİP OLMAK."

27 Aralık 2019 tarihli yazımızda da ifade ettiğimiz üzere; ALES'ten muaf olan programlara başvuracak adayların ALES muafiyetinden yararlanabilmeleri için "en az iki yıllık tecrübenin muafiyet alanıyla" ilgili olması gerekmektedir. Bu ilanda doğrudan tezli yüksek lisans yazıldığı için muafiyet alanı belirtilmemiştir. Ancak, kişinin yüksek lisans mezunu olduğu "Beden Eğitimi ve Spor" alanının Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programıyla ilişkisi tam bir soru işaretidir!

Diğer taraftan, başvuracak adaylarda ilave olarak Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi Sertifikası ile Dalıcı Belgesine sahip olmaları istenmiştir. Buradaki "DALICI BELGESİ" şartının Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programıyla örtüşen tarafını da anlamakta gerçekten güçtür!

Maalesef, Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES'ten muaf tutulan 21 program üniversiteler tarafından kişiye özel kadroların en rahat ilan edilebildiği bir ortama dönüşmüştür. Üniversiteler alacakları kişiye özel sertifika şartları ile ilana çıkarak mesleki tecrübesi olmayan kişileri kadrolara yerleştirmektedir. Bu programların ALES'ten muaf edilmesindeki temel amaç mesleğinde uzun süre tecrübeli isimlerin ara kademe insan gücü yetiştiren meslek yüksekokullarında alanlarıyla ilgili programlarda nitelikli öğrenciler yetiştirmesidir. Ancak, örnekte olduğu gibi ilanlara bakıldığında üniversitelerin genelinin ALES'ten muaf alanlarda keyfi ve kişiye özel kadroları rahatlıkla görülecektir!

Bu nedenle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ALES'ten muaf tutulan alanlara yapılacak öğretim görevlisi alımlarında mesleki tecrübenin aranması konusunda yükseköğretim kurumlarına mutlaka bir uyarı yapılmalıdır!
Memurlar.Net - Özel

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