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Yaşlı adamın eviyle birlikte 10 bin lirası da yandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 97 yaşındaki adamın evi ile biriktirdiği 10 bin lirası yandı
|02 Ocak 2020 16:57
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Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 97 yaşındaki adamın evi ile biriktirdiği 10 bin lirası yandı.
İlçeye bağlı Edilli köyünde yalnız yaşayan 97 yaşındaki Gülağa Şahin'e ait tek katlı evde, sobayı yakmaya çalıştığı sırada yangın çıktı.
Şahin, kendi imkanları ile evden çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yaşlı adam, eviyle birlikte yatakların arasına sakladığı, biriktirdiği 10 bin lirasının yanmasının da üzüntüsünü yaşadı.
Şahin'in köydeki akrabalarının yanında kalacağı öğrenildi.
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