2020 yılı engellilik indirim tutarları ve maaşa etkisi
|02 Ocak 2020 18:04
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27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı (2. Mükerrer)Resmi Gazetede yayımlanan 310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan verilere göre Engellilik İndirim Tutarları 2020 yılı için güncellenmiştir.
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2020 yılı için Engellik İndirim Tutarı
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2019 yılı için Engellik İndirim Tutarı
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1. Derece Engelliler için 1.400 TL
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1. Derece Engelli için 1.200 TL
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2. Derece Engelliler için 790 TL
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2. Derece Engelli için 650 TL
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3. Derece Engelliler için 350 TL
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3. Derece Engelli için 290 TL
Engellilik indirim tutarları kamu çalışanlarında aylık maaş ve ücret ödemelerinde gelir vergisi hesaplamasında dikkate alınmaktadır.
Öncelikle maaş veya ücret ödemesi yapılır iken aylık gelir vergisine tabi maaş veya ücret kalemleri toplanır. Bulunan bu tutardan açıklanan engellilik tutarı düşülür. Daha sonra var ise diğer düşülecek istisnalar düşülerek (örneğin sendika kesintisi, şahıs sigorta kesintisi vb) aylık gelir vergisi matrahına ulaşılır. Bulunan aylık gelir vergisi matrahı personelin hesaplanacak aydaki gelir vergisi dilimi ile çarpılır ve bulunan gelir vergisinde de asgari geçim indirim tutarı indirilerek personelin aylık gelir vergisi tutarına ulaşılır. Aşağıda yer alan tabloda vergi dilimin %15 olduğu dönemde gelir vergisinden indirilen aylık tutar görünmektedir.
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2020 yılı için Engellik İndirim Tutarı
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Aylık Maaş ve Ücrete Faydası
|
1. Derece Engelliler için 1.400 TL
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1400 x 0,15 :210-TL
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2. Derece Engelliler için 790 TL
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790 x 0,15: 118,5-TL
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3. Derece Engelliler için 350 TL
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350 x 0,15 : 52,5-TL
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