Heyelan yolu kapattı
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı.
|02 Ocak 2020 17:20
|Yazdır
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinin 28. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu beldeyi ilçeye bağlayan yol ulaşıma kapandı. Yağışlar sonucu yumuşayan toprağın sebep olduğu heyelanda Taşocağı mevkisindeki büyük kayaların koparak yolu kapattığı görüldü.
Karayolları ekipleri tarafından gerekli işaretlemeler yapılarak köy yoluna bağlı servis yolundan ulaşım verilmeye çalışıldığı ve iş makinelerinin kapanan yolu açma çalışmalarına başladığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yüksekovalı öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı
02 Ocak 2020 19:08
|Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi
02 Ocak 2020 17:47
|Kanlı pusuda ölenlere veda: Bir babanın en zor anı
02 Ocak 2020 17:39
|Su sayaçlarında donma tehlikesine dikkat
02 Ocak 2020 17:35
|Önce otomobile sonra kaldırıma çarptı!
02 Ocak 2020 17:28
|Konserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu
02 Ocak 2020 17:17
|Esenyurtlu kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor
02 Ocak 2020 17:08
|Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölen çocuk toprağa verildi
02 Ocak 2020 17:05
|Emekli olduktan sonra aldığı eğitimle hayatı değişti
02 Ocak 2020 16:26
|Kırşehir'de emekli öğretmene 'halk ozanı' unvanı
02 Ocak 2020 15:51