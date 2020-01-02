Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta ele geçirilen yaklaşık 400 kilo kaçak sucuk imha edildi.
|02 Ocak 2020 17:25
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Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ankara-Konya karayolunda durdurulan araçta arama yapıldı. Aracın kasasında etiketsiz sucuklar bulunduğu belirlendi. İlçe Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, 1180 halka sucuğun üretim izni olmadığını belirledi. Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 400 kilo kaçak sucuğu kepçe ile açılan çukura gömerek imha etti.
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