Gün sonu döviz fiyatları...
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, salı günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|02 Ocak 2020 17:30
|Yazdır
|SALI
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9490
|5,9500
|5,9560
|5,9570
|Avro
|6,6810
|6,6820
|6,6620
|6,6630
|Sterlin
|7,8360
|7,8750
|7,8230
|7,8630
|İsviçre Frangı
|6,1510
|6,1820
|6,1230
|6,1540
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9250
|5,9850
|5,9300
|5,9900
|Avro
|6,6400
|6,7100
|6,6300
|6,7000
|Sterlin
|7,7680
|7,9250
|7,7780
|7,9450
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