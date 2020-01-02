İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane düzenlemesine tepki
|02 Ocak 2020 17:33
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İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyeleri ve öğrenciler, Beyazıt Merkez Kampüsü'nde bir araya gelerek tarihi kapı önüne yürüdü.
Konsey Başkanı Emir Alp Turgut, burada yaptığı açıklamada, yemek tarifesinin tek öğüne düşürülmesi ve ikinci yemek ücretinin 18 liraya çıkarılmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.
Bu durumun tüm öğrencileri olumsuz etkilediğini ifade eden Turgut, mağduriyetin giderilmesini istediklerini söyledi.
Basın açıklamasının ardından dışarıda ve içeride bulunan öğrenciler dilekçe vermek için kampüs alanına yöneldi. Bu sırada dışarıdaki öğrenciler, özel güvenlik görevlilerince tarihi kapının kapatılmasıyla içeri giremedi. Öğrenciler, okula alınmaları yönünde slogan atarak, kapının üstünden içeri girmeye çalıştı.
Polis ekipleri, yaşanan olaya müdahale ederek öğrencileri kapı önünden uzaklaştırdı.
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