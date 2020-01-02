Saadet Partisi milletvekilleri, parti kararını dinlemediler
Saadet Partisi bugün yaptığı açıklamada, Libya tezkeresine Evet oyu vereceklerini açıklamıştı. Ancak partinin TBMM'de bulunan iki milletvekili de, Libya tezkeresine destek vermedi.
|02 Ocak 2020 17:28
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Libya'ya asker gönderme tezkeresine Saadet Partisi (SAADET) "evet" oyu verme kararı aldığı iddia edilmiş, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da oylamaya katılmama kararı aldığını açıklamıştı.
Tezkere görüşmelerinde konuşan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, tezkereye karşı olduklarını söyledi. Karaduman, "Biz bu vebale ortak olmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade etmek istiyorum. Ve bu vesileyle hepinizi 1 Mart ruhuyla selamlıyorum" dedi.
Saadet Partili milletvekilleri, bu karşı duruşlarıyla, partinin kararına uymadıklarını açıklamış oldularSaadet Partisi'nde Libya çatlağı: Cihangir İslam katılmıyor Saadet Partisi'nin 'tezkere' kararı belli oldu
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