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Dijital Türkiye'nin kullanıcı sayısı 45 milyona ulaştı

Dijital Türkiye Portalı'nın kullanıcı sayısı geçen yıl itibariyle 45 milyona ulaşırken, portalı 1 milyarın üzerinde kişi ziyaret etti.
 02 Ocak 2020 17:36
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Dijital Türkiye'nin kullanıcı sayısı 45 milyona ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 2019'da vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu portala giriş sayılarında artış yaşandı.

Portalda verilen hizmetler her yıl artarken, kullanıcıların ilgisi de ivme kazandı.

Birçok kamu kurum ve kuruluşuna ait hizmetin çok kolay şekilde yapılabildiği portalın kullanıcı sayısı, 2008'de 6 bin 990 kişiyken bu sayı 45 milyona ulaştı.

İlk yılında sadece 22 hizmetin yer aldığı portalda vatandaşlar, bugün itibarıyla 5 bin 170 hizmet alabiliyor.

Hizmet sayısındaki artış ve işlemlerin zahmetsizce yapılabiliyor olması portalın kullanımına da yansıdı. Yıllık istatistikler dikkate alındığında 2008'de 5 bin 747 kez ziyaret edilen portal, bu yıl 1 milyarın üzerinde ziyaretçi trafiği sağladı.

Türkiye'nin en çok indirilen telefon uygulaması "e-Devlet" de vatandaşlar tarafından kısa sürede benimsendi. Uygulamayla portal hizmetlerinin mobil telefon üzerinden ulaşılabilirliği sağlandı. Bu sayede milyonlarca insan mekandan bağımsız olarak birçok kamu kurum ve kuruluşun hizmetine cep telefonunu üzerinden erişim sağlayabilir hale geldi. Sadece 2019'da 465 milyondan fazla işlem mobil telefon üzerinden gerçekleşti.

Bakanlıkların geçen yıl en çok işlem gören hizmetleri şöyle belirlendi:

"Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama

Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama

İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini

Ticaret Bakanlığı: Sahibi/Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama."
Anadolu Ajansı
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