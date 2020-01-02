Bakanlık duyurdu! 3 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
|02 Ocak 2020 17:58
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