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Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi

Ehliyetini yenilemek için gittiği Giresun Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında yaklaşık bir ay önce evlenmiş olduğunu öğrenen kadının mağduriyetinin giderildiği bildirildi.
 02 Ocak 2020 17:47
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Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrenen kadının mağduriyeti giderildi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Basında yer alan habere ilişkin yapılan incelemede, sahte eski nüfus cüzdanı kullanılarak evlenme işleminin yapıldığı konuyla ilgili adli ve idari süreçlerin başlatıldığı, Emine Yılmaz'ın mağduriyetinin Genel Müdürlüğümüzce giderildiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Emine Yılmaz, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili kendisine bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Hızlı bir şekilde mağduriyeti giderildiği için mutlu olduğunu aktaran Yılmaz, "Dikkate alındığı için mutluyum, sevindim yani. Mağduriyetin giderilmesinin bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorum, gerçekten çok hızlı oldu, çok da mutlu oldum. Gerçekten mağdur durumdaydım, ilgilenen herkesten Allah razı olsun. Bu işle ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yılmaz, bu tür olaylara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, suçluların cezalandırılmasını istedi.

Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi

Giresun'da yaşayan Emine Yılmaz'a, ehliyet yenileme işlem için başvurduğu İl Nüfus Müdürlüğünde, kayıtlara göre soyadının Şahin olduğu belirtilmiş, itirazı üzerine yapılan araştırmada, Yılmaz'ın 5 Aralık 2019'da İstanbul'un Eyüp ilçesinde evlilik yaptığı, evli göründüğü kişinin ise E. Şahin olduğu ortaya çıkmıştı.

Yılmaz, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

Anadolu Ajansı
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