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Libya tezkeresi onaylandı

Libya'ya asker desteği içeren tezkere TBMM'den geçti. Libya tezkeresine 184 ret, 325 kabul oyu verildi.
 02 Ocak 2020 17:48
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Libya tezkeresi onaylandı

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Yapmış olduğumuz güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasıyla biz Libya'daki güvenlik sektörünün reform edilmesi için, ıslahı için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.


Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin görüşmelerinde konuşan İşler, 5 yılı aşkın süredir Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi olarak görev yaptığını ifade etti.

İşler, 2014'te özel temsilcik görevine geldikten sonra Libya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, Tobruk bölgesinde meclis başkanı ve milletvekilleri ile görüşmeler yaptığını söyledi.

Libya'daki krizin çözümünün diyalog yoluyla olması gerektiğini, Türkiye'nin dış müdehalelere karşı, Libya'nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu, herkese eşit mesafede durulduğunu söylediklerini anlatan İşler, gerekirse arabuluculuğa da hazır olunduğunu ancak arabuluculuk teklifinin reddedildiğini dile getirdi.

İşler, Türkiye'nin, o günden bugüne kadar BM'nin Libya'daki girişimini desteklediğini ve bu süreçte Libya Siyasi Anlaşmasının ortaya çıkardığı meşru Ulusal Mutabakat Hükümetinin arkasında durduğunu kaydetti.

Libya'daki her kesime Türkiye'nin eşit mesafede bulunduğunu herkesin bildiğini vurgulayan İşler, Libya için yapılan toplantılara 17 ülkenin destek verdiğini anımsattı.

- "Onlar gibi iki yüzlü mü olsaydık?"

İşler, uluslararası politikada büyük bir çifte standart uygulandığını belirterek, anlaşmaya destek veren ülkelerin, anlaşmanın hayata geçirilmesi için adım atmadıklarını kaydetti. İşler, "Biz de onlar gibi iki yüzlü mü olsaydık? Onlar gibi çifte standart mı uygulasaydık?" diye konuştu.

Libya Siyasi Anlaşması kapsamında oluşan Ulusal Mutabakat Konseyinin uluslararası toplum tarafından tek ve meşru hükümet olarak tanındığını vurgulayan İşler, bu anlaşmanın ikili yapıyı sona erdirip tek bir hükümeti ortaya çıkardığını dile getirdi.

İşler, Libya'da meşru hükümet desteklenirken Suriye'de neden desteklenmediğinin sorulduğunu belirterek, "Biz, Suriye'de Esed rejimine neden karşı çıktık? Yüz binlerce vatandaşını öldürdüğü ve halen da öldürmeye devam ettiği için karşı çıkıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümeti desteklediğini vurgulayan İşler, Libya'da Hafter ve yanlılarının tek isteğinin askeri çözüm olduğunu aktardı.

Türkiye'nin askeri çözüme karşı olduğunu dile getiren İşler, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasıyla biz Libya'daki güvenlik sektörünün reform edilmesi için, ıslahı için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Türkiye bir güç gönderecek. Bu güç tabiiki muharip bir güç olma niyetiyle gitmiyor. Türkiye'nin orada askeri varlığının yeterince caydırıcı olacağını ifade etmek istiyorum. Türk bayrağının orada dalgalanacak olması elbetteki birileri için caydırıcı olacaktır. Ama birileri hadsizlik eder de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerlerine saldırıda bulunursa en güçlü karşılığı da alacaktır. Burada esas itibariyle ilkesel olmak önemlidir, demokrasiden yana olmak önemlidir, özgürlüklerden yana olmak önemlidir, insan haklarından yana olmak önemlidir. Türkiye olarak biz bunların yanındayız."

İşler, Libya'nın meşru hükümetinin Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya, İngiltere ve Cezayir'e davette bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin, kardeşlik hukukundan kaynaklanan şekilde, bu davete icabet ettiğini kaydetti.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İşler'in konuşması sırasında, görüşmeleri takip etmek üzere Genel Kurul salonuna geldi.
Anadolu Ajansı
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