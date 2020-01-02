Çeyrek altın ne kadar oldu?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 292,90 liradan tamamladı.
|02 Ocak 2020 17:50
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.950,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 292,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|291,00
|291,20
|292,70
|292,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.918,00
|1.939,00
|1.929,00
|1.950,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|265,50
|269,50
|267,00
|271,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.874,00
|1.894,00
|1.885,00
|1.905,00
|Yarım Ziynet
|937,00
|947,00
|943,00
|953,00
|Çeyrek Ziynet
|469,00
|474,00
|471,00
|476,00
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