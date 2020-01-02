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Çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 292,90 liradan tamamladı.
 02 Ocak 2020 17:50
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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.950,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 292,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 291,00 291,20 292,70 292,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.918,00 1.939,00 1.929,00 1.950,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 265,50 269,50 267,00 271,00
Lira(Tam) Ziynet 1.874,00 1.894,00 1.885,00 1.905,00
Yarım Ziynet 937,00 947,00 943,00 953,00
Çeyrek Ziynet 469,00 474,00 471,00 476,00
Anadolu Ajansı
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